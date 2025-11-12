Двоеточие там не нужно: учительница по украинскому языку объяснила спорный момент из Радиодиктанта 2025

Обсуждение Радиодиктанта национального единства 2025 продолжается уже более двух недель. На этот раз учительница украинского языка Виктория Николаевна обратила внимание на то, что отсутствие двоеточия в одном из предложений не является ошибкой. Несмотря на то, что в оригинальном тексте авторства писательницы Евгении Кузнецовой оно присутствует.

Речь идет о предложении, где перечисляются диалектные слова, к которым может возникнуть любовь других украинцев. Свое объяснение педагог опубликовала в видео на странице в социальной сети TikTok.

По словам педагога, двоеточие в предложении "Треба здавати кров і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: "допіру", "пітятко" чи "кияки" должно было бы обусловить обобщающее слово, которого там нет.

"Но тогда предложение было бы таким: "...поселиться любов до різних діалектних слів...", а дальше их перечень", – объясняет она и добавляет, что это не является пунктуационной ошибкой, потому что по действующей редакции правописания в подобных случаях можно поставить двоеточие, однако, учитывая, что это художественный текст, оно не является обязательным.

"Поэтому, если кто-то не поставил здесь двоеточие – он не сделал пунктуационную ошибку, а просто пропустил знак препинания, потому что не было соответствующего произношения", – уточняет учительница.

