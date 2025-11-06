Сначала текст был другой, а Наталья Сумская много тренировалась: Евгения Кузнецова рассказала новые детали о Радиодиктанте 2025

Украинская писательница и автор текста для Радиодиктанта национального единства 2025 "Надо жить!" Евгения Кузнецова рассказала, что сначала она написала совсем другой текст. Он был более художественный, но очень меланхоличный.

По ее словам, на него был бы совсем другой отклик аудитории – большое количество слезливых реакций в комментариях. О новых деталях о подготовке к диктанту она рассказала в интервью для медиа-хаба "Твоє Місто".

"Я подумала и решила пойти более рискованным путем – сделала отсылки к классику Лесю Подервянскому (украинскому художнику, – прим. авт), к Лине Костенко (украинская писательница, – прим. авт), и перечислила все то, что задевает, но не так чтобы на разрыв. И это сработало", – признается Кузнецова.

Также автор прокомментировала подготовку к диктанту. Она утверждает, что были привлечены и Наталья Сумская, и редакторы. По словам Кузнецовой, ее очень возмущает то, что пишут, что подготовки совсем не было.

"Это не правда. Очень тренировались: были репетиции, были консультации с учителями", – говорит она и добавляет, что все люди ошибаются, и то что госпожа Наталья сбилась в начале текста – это человеческий фактор, а темп чтения – это не следствие недостатка подготовки, а волнение.

Кроме этого, писательница прокомментировала тренд, который начал распространяться социальными сетями – люди переписывали текст диктанта на свой лад. По словам Кузнецовой, она прочитала очень много версий, но больше всего ее поразили именно те, где были использованы различные диалекты.

"Тема диалектов мне близка, и я очень рада именно этой волне переписанных текстов", – говорит автор.

