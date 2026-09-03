Еда для гурманов, фитнес-центр и $35 тысяч в год: стало известно, какую школу выбрали принц Гарри и Меган Маркл для своих детей

Дети принца Гаррии Меган Маркл – 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет будут учиться в частной школе в Великобритании. Пребывание обходится более чем в 35 000 долларов в год. Учебное заведение предлагает ряд современных удобств, таких как крытый бассейн, фитнес-центр, просторные игровые поля с травой и несколько спортивных площадок с искусственным покрытием. Здесь также есть выход к реке для катания на лодках и каяках.

На территории кампуса есть художественные студии, кулинарная комната, несколько научных лабораторий, большой театр и центр музыкального и исполнительского искусства с комнатами для занятий, аудиториями, репетиционными залами, концертным залом и садом. При этом ученики имеют доступ к столовой для гурманов, сообщает Page Six. Название самой школы не разглашается из соображений конфиденциальности. Арчи и Лилибет начнут обучение на этой неделе.

Напомним, новость о возвращении принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию после отказа от королевских обязанностей и шести лет жизни в США стала облегчением для их соседей из Монтесито. Оказалось, что некоторые жители этого района Калифорнии откровенно не любят супругов, более того, считают герцогиню Сассекскую "посмешищем".

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл переехали в США в 2020 году. С тех пор они пытались развивать несколько масштабных проектов, но далеко не все заканчивалось удачно. Так, например, супругам не удалось договориться о продлении соглашений с Netflix и Spotify. Однако жители Монтесито все же имели возможность наблюдать, как супруга принца Гарри работала над своим стриминговым шоу "С любовью, Меган", и это не вызвало у них восторга.

О решении Меган Маркл и принца Гарри переехать в Великобританию сообщило издание People 20 августа. По информации источника, супруги планируют надолго задержаться в стране, поскольку уже с сентября их дети – принц Арчи и принцесса Лилибет – начнут там учебу. Сассексы хотят сохранить недвижимость в Монтесито и Португалии, а вот в Великобритании обустроят частное жилье, никак не связанное с резиденцией королевской семьи.

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