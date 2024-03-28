Единственный вуз из Крыма пока не будут присоединять к Могилянке, но есть ''но'': Лисовой обратился к студентам

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что сейчас Таврийский университет присоединять к Киево-Могилянской академии не будут. Но это решение отложилось на год, за который заведение высшего образования сможет сформировать стратегию, которая проявит его как действительно крымское.

Чиновник в интервью СМИ отметил, что сейчас у Таврийского вуза нет опций, которые помогают готовить специалистов для Крыма, деоккупации или способствовуют развитию крымскотатарской тематики. Так что в следующем году МОН вернется к вопросу и определит, не остался ли этот университет одним из слабых киевских.

"Мы дали возможность год поработать и сформировать стратегию, которая действительно проявила бы их как крымский университет. У нас нет набора необходимых опций, которые позволили бы говорить, что это точно крымский университет, который готовит специалистов для Крыма, деоккупации, где полноценно работают крымские студии, развивается крымскотатарская тематика", – сказал Лисовой.

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"Через год мы вернемся к вопросу и увидим – Таврийский действительно крымский университет или просто один из киевских маленьких слабых университетов, замыкающий рейтинги", – добавил глава МОН.

Он пояснил, что в случае объединения студенты Таврийского вуза выиграли бы, ведь получили бы дипломы Могилянки. Но это произошло бы только в том случае, если бы они действительно пришли учиться, а не просто не ходить на пары и получить диплом. В академии за это отчисляют, что может стать причиной студенческих протестов, уверяет Лисовой.

В то же время руководитель образовательного ведомства обратился к студентам, чтобы они думали, прежде чем идти на акции протестов. По его словам, у соискателей образования должны быть сформированы причины возмущения и оценка ситуации, а не манипуляционное привлечение к защите чужих амбиций.

Глава МОН также рассказал, что планирует посещать протесты и общаться со студентами по поводу их требований и предупредил ректоров, чтобы они не влияли на решение молодежи.

"Для меня коммуникация со студентами очень важна. Я буду приходить на такие протесты и говорить с ними, спрашивать, что именно их возмутило. И я предостерегаю ректоров от манипулятивного привлечения студентов – это очень неправильно", – подчеркнул Лисовой.

Он добавил, что в определенных ситуациях руководители учебных заведений озвучивают только свои амбиции, но не имеют никаких аргументов. МОН сейчас идет по пути диалога, ища решения проблем, однако есть и другие сценарии развития событий.

В частности, если ничего не делать, то все учебные заведения обанкротятся. Однако, по словам министра образования, можно и ставить ультиматумы, не обращая внимания на мнение образовательной общественности. В случае, если договоренности не будут достигнуты, Лисовой заверил, что будет применяться последний сценарий, который наименее комфортен, но наиболее эффективен.

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