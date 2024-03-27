18 заведений высшего образования Украины получат новых ректоров: список первых вузов

В 18 заведениях высшего образования появятся новые ректоры в 2024 году. Это происходит потому, что у действующих руководителей вузов истекает последний срок пребывания в должности.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире Украинского радио. Он подчеркнул, что речь идет об изменении поколений и этому способствует реформа, реализуемая МОН.

Замглавы образовательного ведомства сообщил, что в списке первых ЗВО, где уже объявили выборы, оказались:

Киевский политехнический институт

Львовская политехника

Киевский университет строительства и архитектуры

Киевский национальный экономический университет

Национальный университет биоресурсов и природопользования

"Сейчас система высшего образования меняется сама по себе. Потому что в крупных заведениях, о которых идет речь, часто меняется руководство. Речь идет о смене поколений", – сказал Винницкий.

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"Мы присоединяем меньшие заведения и вместе с тем в больших заведениях, к которым мы присоединяем, очень часто меняется культура, руководство и вообще система высшего образования. Поэтому я говорю о том, что реформа – это не просто присоединение того или иного заведения", – добавил чиновник.

Напомним, предварительно конкурсы также были объявлены в Черновицком национальном университете им. Юрия Федьковича, Национальном университете "Острожская академия", Государственном университете информационно-коммуникационных технологий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Минобразования назвали причину, почему многие ректоры вузов категорически против объединения.

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