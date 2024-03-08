В пяти вузах Украины сменятся ректора: МОН объявил конкурс. Список

Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на смещение должности ректоров пяти университетов. В частности, речь идет о Национальном университете биоресурсов и природопользования и Национальном университете "Полтавская политехника им. Кондратюка".

Об этом говорится на официальном сайте Минобразования. Предварительно, в феврале появились объявления о конкурсе в Черновицком национальном университете им. Федьковича, Национальном университете "Острожская академия", Государственном университете информационно-коммуникационных технологий.

Принять участие в конкурсе могут граждане Украины, владеющие государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка, имеют ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

Срок подачи заявлений – два месяца со дня опубликования объявления на официальном сайте образовательного ведомства.

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Напомним, заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий предварительно сообщал, что некоторые учебные заведения будут ждать изменения в составе руководства. По его словам, есть университеты, где ректоры возглавляют должности по 10-20 лет, поэтому в 2024 году они будут заменены.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Минобразования назвали причину, почему ректоры вузов категорически против объединения.

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