''Это амбиции ректора'': в Минобразования назвали причину, почему многие вузы категорически против объединения

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сказал, что важнейшее сопротивление против объединения университетов связано с амбициями ректора. По его словам, при укрупнении двух или более вузов сокращается количество руководителей высшего образования до одного.

Об этом Винницкий сказал в эфире ТСН. Он подчеркнул, что МОН не преследует цель сократить количество преподавателей, наоборот, уменьшается нагрузка педагогов, чтобы улучшить качество образования.

"Наша цель – не сократить количество преподавателей, наоборот, мы сейчас уменьшаем определенную нагрузку преподавателя для того, чтобы обеспечить то количество педагогов. Вопрос не в экономии, вопрос в том, чтобы улучшить качество образования. Важнейшее сопротивление на самом деле очень часто связано с амбициями ректора, который, мы должны понимать, будет сокращен в этом всем процессе. Это вместо двух ректоров станет один. А это уже болезненный процесс для лидера", – сказал замминистра образования.

Видео дня

Он подчеркнул, что, несмотря на болезненность процесса объединения, один университет становится частью другого, студенты не теряют своих образовательных программ, а продолжают обучение на условиях поступления.

Винницкий отметил, что в Украине сегодня слишком много ЗВО, ведь эта инфраструктура была построена для обеспечения образования того количества граждан, которое было 15-20 лет назад.

"15 лет назад, 2008 год, у нас было 650 тысяч выпускников школ. В этом году – 350 тысяч выпускников школ. Чувствуется разница. Количество университетов было 150, стало 130. Проблема. Среднее количество наших студентов в высших учебных заведениях было около 10 тысяч, стало 5700. Итак, мы говорим о том, что очень сильно уменьшается демографическая ситуация", – сказал чиновник.

По его словам, государство также сейчас не может рассчитывать на иностранных студентов, от которых получали средства некоторые вузы.

Заместитель министра образования отметил, что количество ЗВО не уменьшается ради экономии средств, а это делается для улучшения качества обучения. В частности, студенты таким образом получат большие возможности в выборе предметов.

"В большем заведении есть большие возможности для студента выбирать предметы. Есть большая конкуренция между преподавателями. Соответственно, мы формируем среду, которая является более конкурентной. И, что очень важно, когда мы имеем укрупненные заведения, мы имеем возможность таргетировано в них инвестировать ", – отметил Винницкий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что замминистра образования ответил критикам объединения вузов в Украине и привел опыт Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!