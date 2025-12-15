Еду для детей готовят под открытым небом: в Николаеве разгорелся новый скандал из-за школьного питания

В Николаеве разгорелся новый скандал из-за питания в школах. Так, в части учебных заведений в тестовом формате заработал кейтеринг, тендер на который выиграла компания "Проссекко 8", которая в первый день не смогла обеспечить полноценное питание школьников.

На днях в сети появилось видео, где видно, как сотрудники компании готовят еду для школьников под открытым небом. По этому случаю начали проверку, сказал городской голова Александр Сенкевич во время пресс-конференции, информирует "Суспільне". Видео обнародовало местное издание "Миквісті".

Руководитель компании Ирина Стоева подтвердила, что видео правдивое, впрочем, отрицает, что еду готовили на улице на огне. По ее словам, повар открыл термобокс, чтобы что-то проверить и перемешать еду.

"Никто на огне ничего не готовил. Да, на улице открыл термобокс наш повар, решил там что-то посмотреть, перемешать – кус-кус был. Он наказан, потому что это нарушение санитарных норм", – сказала Стоева.

Она добавила, что тогда эта еда не попала в школы, а часть учебных заведений не получила порции или отказалась от них из-за опоздания работников кейтеринговой компании. Также в первый день уволились четверо поваров; усложнило процесс приготовления пищи и отключение электроэнергии, ведь работникам не удалось запустить генератор. Тогда питание получили 2 400 детей в десяти школах.

Что говорят о питании в школах

Директор николаевского лицея № 22 Петр Богун рассказал, что 8 декабря они должны были получить еду от нового поставщика. Однако работники привезли ее с опозданием, поэтому заведение отказалось от продуктов, ведь администрация боялась, что были не соблюдены санитарные нормы. Зато 9 и 10 декабря еду привезли вовремя и в соответствующем состоянии.

"Мы боялись несоблюдения всех санитарных норм. Мы вернули всю продукцию, объяснили родителям эту ситуацию", — рассказал директор.

По словам Богуна, 9 и 10 декабря еду привезли вовремя и в соответствующем состоянии, однако от некоторых блюд дети отказались, ведь им было невкусно.

Почему пришлось обратиться к кейтеринговой компании

Руководитель коммунального производственного предприятия по организации питания учебных заведений Петр Вашеняк сообщил, что порции, от которых отказались школы, не оплачивали кейтеринговой компании. По его словам, на предприятии не хватает персонала, поэтому система кейтеринга должна была улучшить ситуацию.

"На нашем предприятии много проблем, а именно – это кадровый персонал. Не хватает кадров. И в ходе всех этих проблем мы провели тендер на кейтеринг. Кейтеринг – это одна из форм предоставления обедов. Это доставка их по буфетам", – сказал Вашеняк.

В новом учебном году в школах города питается 21 тысяча учеников – с 1-го по 11-й классы. Это втрое больше, чем было в прошлом году. Из-за того что количество детей увеличилось, предприятие не справляется с нагрузками, а люди увольняются из-за малой зарплаты и тяжелого труда.

Как отреагировала на ситуацию городская власть

По словам городского головы Александра Сенкевича, в 2026 году он будет предлагать заложить в бюджет закупку оборудования для школ. В частности, разместить тепловые шкафы, чтобы еда, которую привозят, сохранялась теплой до перерыва. Он также добавил, что правоохранители проверяют информацию, были ли нарушения в работе компании "Проссекко 8".

"После этой ситуации, после того, как она получила огласку, над этим вопросом работают полиция, прокуратура, Госпотребслужба", – отметил Сенкевич.

11 декабря глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что правоохранители открыли уголовное дело по двум статьям по питанию в школах Николаева. Речь идет о "Нарушении санитарных норм" и "Присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители лицея №40 Николаева пожаловались на то, что блюда, которые привозят в учебное заведение в боксах, часто невозможно есть, ведь они невкусные. В то же время в школьном буфете заоблачные цены на хлебобулочные изделия, которые напоминают стоимость выпечки в Верховной Раде.

