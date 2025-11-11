'Блюда отвратительные, цены – как в Верховной Раде!' В Николаеве разгорелся новый скандал из-за школьного питания

В Николаеве разгорелся скандал из-за школьного питания. В частности, родители лицея №40 пожаловались на то, что блюда, которые привозят в учебное заведение в боксах, часто невозможно есть, ведь они не вкусные.

В то же время, в школьном буфете заоблачные цены на хлебобулочные изделия, которые напоминают стоимость выпечки в Верховной Раде. Так, сосиска в тесте стоит 35 гривен, а маленькая пицца – 45. Об этом информирует издание Кorabelov.info. По словам родителей учеников, в школе даже нет воды, чтобы помыть руки до и после еды.

"Детей вывели начаться очно, а в школе – ни воды, ни нормальной еды. То, что в боксах привозят, мой ребенок есть не хочет. Напитки несладкие, а блюда не то что недосоленные, а иногда просто отвратительные (что на вид, что на вкус). Чтобы не остаться голодным, можно было бы купить что-то в школьном буфете, но ведь там цены – как в Верховной Раде! Сосиска в тесте – 35 грн, маленькая пицца – 45 грн. Это сколько денег в месяц надо?!" – сетуют родители школьников.

Директор лицея Виктория Сенкевич объяснила, что в учебном заведении есть техническая вода, однако из-за ремонта школьной столовой ее часто перекрывают. По ее словам, до конца ноября работы должны завершиться и проблем не будет.

По вопросу питания, то она отметила, что лицей пользуется услугами кеттеринга, однако после ремонта планируется готовить в столовой, в том числе и для соседних заведений, ведь школа станет опорной. Она рассказала, что около 30% детей не едят некоторые блюда, но только то, что им не нравится.

"По овощам немного есть вопросы, с салатами у нас беда: эти морковь с капустой несколько надоели. Почему нельзя чаще давать огурцы, помидоры? Однажды были тушеные баклажаны – так всем детям очень понравилось... Когда мясо привозят (например, куриную грудку) – охотно; хлеб с маслом и сыром, яблоки, бананы, виноград – это все едят. Какао нравится, чай с липой. Яйца вареные, вермишель (паста) – нормально. А вот каша бывает неудачной", – говорит руководительница учебного заведения.

Она также отмечает, что еду привозят в 7:30 и ее сразу раздают по кабинетам, чтобы дети могли поесть теплое. Сенкевич отмечает, что неоднократно обращалась в городской совет относительно недостатков детского питания и ситуация стала исправляться. Однако, по ее словам, к меню все еще есть вопросы.

Каждый день проводится опрос среди родителей, чтобы понимать количество тех, кто будет питаться в следующий день. Поэтому, директор лицея уверяет, что с питанием не все так плохо, а некоторые дети просят добавку.

Относительно цен в буфете, Сенкевич объяснила, что заведение сотрудничает с Первым хлебозаводом, который поставляет в заведение свежую упакованную выпечку. Поэтому цены на выпечку заводские и повлиять на них невозможно. Она подчеркнула, что когда заработает столовая – то все блюда, включая хлебобулочные изделия, будут готовиться в школе.

Напомним, это не первые жалобы николаевских родителей учеников на школьное питание. Так, недавно украинский педагог Анна Шевченко выложила фото обеда из школьной столовой. Она возмутилась, что размер порции не соответствует тому, который указан в меню. По ее словам, на тарелке было мало картофеля, тогда как его должно было быть 150 грамм.

В то же время, с начала учебного года от бесплатного питания в школах отказались уже более четырех тысяч учеников. В социальных сетях родители выражают недовольство качеством пищи, малыми порциями и грязной посудой в столовых.

В прошлом году 70% школьников отказались от питания по меню Клопотенко, ведь там нет соли, сахара и масла. Дети выбрасывают еду, из-за чего происходит расточительство бюджетных средств.

