''Есть ли в тарелке 150 грамм картофеля с маслом?'' В Николаеве родители пожаловались на бесплатные обеды в школе. Заведение прошло проверку

Украинский педагог Анна Шевченко выложила в социальной сети Facebook фото обеда из школьной столовой Николаева. Она возмутилась, что размер порции не соответствует тому, который указан в меню. В частности, по ее словам, на тарелке было мало картофеля, тогда как его должно было быть 150 грамм.

Под заметкой украинцы присоединились к обсуждению. В частности, они указывали на то, что неоднократно сталкиваются с подобными ситуациями в своих школах. Кроме того, по их словам, детям дают не вкусную еду.

"Еще одна реформа! Много написано только на бумаге! В тарелке хватит только воробью".

"Даже улыбнуло от той "порции" картофеля. А еще удивило какао с молоком, а что еще на воде могут приготовить? Ну и пошла к дяде Гуглу спрашивать за скрамбл, мак энд чиз и кюли".

На ситуацию отреагировал директор коммунально-производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева Петр Вашняк, информирует "МикВисти". Он посетил школу и лично пообщался с администрацией и работниками столовой. По словам буфетчицы, она положила наггетс на картофель, поэтому на фото кажется, что его там почти нет.

"Я поехал в 41-ю школу: собрались директор, ее заместитель, которая отвечает за питание, работники буфета. Я показал это фото, и директор школы говорит, что они накладывают в тарелочку и раздают. Она сама контролирует, и утверждает, что невозможно, чтобы так было. Буфетчица объяснила, что этот наггетс она положила на картофель, и он там прикрыт. Я никого не хочу обвинять, что это клевета или еще что-то. Я вижу, что тарелка чистая, но почему она одна на фото? Сфотографировали бы весь стол, чтобы была общая картина", – рассказал Вашняк.

Он также признал, что часть замечаний родителей справедливы, ведь новое меню кажется детям специфическим и не всем по вкусу. В связи с этим значительную часть продуктов приходится выбрасывать, потому что школьники отказываются есть.

"Старшеклассники заходят, посмотрят и могут даже не попробовать, просто садятся за стол, потом разворачиваются и уходят. На сегодня многие директора звонят и благодарят за приготовление, говорят, что дети довольны, все хорошо. Но есть и школы, которые не довольны самим меню. Я согласен, что некоторые блюда дети действительно не едят. Например, если утром подают капусту – не все дети готовы ее есть", – добавил Вашняк.

Чиновник уточнил, что меню утверждено Министерством здравоохранения по рецептуре Евгения Клопотенко, и они должны его придерживаться.

