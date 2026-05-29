Эффект бумеранга: ученые выяснили, чем опасны гаджеты во время детских истерик

Для многих родителей это стало удобным выходом из ситуации – дать ребенку в руки смартфон или планшет, когда он капризничает, плачет или кричит. Однако новое исследование проведенное Калифорнийским университетом в Ирвайне свидетельствует о том, что эта распространенная стратегия может иметь долгосрочные негативные последствия.

Как сообщили в университете, результаты работы были опубликованы в журнале Developmental Psychology. В статье ученые объясняют: им удалось установить, что использование цифровых устройств для успокоения или отвлечения очень маленьких детей связано с увеличением количества проблем с поведением в будущем. А для матерей это оборачивается более высоким уровнем родительского стресса.

Команда, в состав которой вошли ученые из шести университетов, наблюдала за 210 семьями от момента, когда детям было от 9 до 30 месяцев. Выборку составили так, чтобы она отличалась по расовому, этническому и экономическому составу. Ученые утверждают, что они провели одно из первых лонгитюдных (длительных) исследований того, как постепенно взаимодействуют родительский стресс, использование медиа и поведение ребенка.

Примечательно, что хотя большинство родителей отмечали, что нечасто использовали гаджеты для успокоения младенцев, к тому времени, как дети достигали ясельного возраста, все родители в исследовании признали, что применяли их с этой целью по крайней мере несколько дней в неделю. "Цифровые устройства невероятно эффективно привлекают внимание детей, особенно когда они расстроены или им скучно. Но когда устройства используются для успокоения или отвлечения детей, они могут вытеснять возможности для развития навыков саморегуляции, которые являются критически важными для долгосрочного социального и эмоционального развития", – объяснила ведущий автор исследования Стефани М. Райх, профессор педагогики в Калифорнийском университете в Ирвайне.

Ученым также удалось зафиксировать, что у матерей более высокий уровень родительского стресса был связан с более частым использованием гаджетов для успокоения или отвлечения маленьких детей. Дети, которым давали смартфон чаще имели проблемы с поведением в ясельном возрасте, что негативно влияло на психологическое состояние их мам.

Вместе эти результаты указывают на потенциальный замкнутый круг: стресс → использование устройств → поведенческие проблемы → еще больший стресс. Хотя исследование не устанавливает прямой причинно-следственной связи, оно подчеркивает: повседневные родительские стратегии и развитие детей могут постепенно влиять друг на друга.

Сейчас немало общественных дискуссий фокусируются на общем времени, которое дети проводят перед экраном. Новая работа указывает на нечто другое: на то, как именно и почему используются устройства. Родители начали замещать успокоение ребенка, взаимодействие и общение с ним использованием экрана именно в те моменты, когда ребенок находится в плохом настроении. Исследователи описывают это как "вытеснение", когда экраны могут ограничивать возможности детей развивать важные навыки саморегуляции. "Именно через эти повседневные взаимодействия маленькие дети учатся управлять своими эмоциями. Если эти моменты последовательно заменяются, это может сформировать развитие таким образом, который мы только начинаем понимать", – заметила Райх.

