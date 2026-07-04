Эффектно плевались водой: школьный номер с 'живым фонтаном' стал вирусным в сети. Видео

Образы античных фонтанов обычно ассоциируются с элегантностью и величием, но группа друзей-четвертоклассников сумела превратить эту классическую идею в чистую комедию. На шоу талантов в американской начальной школе Bell Graham Elementary School ученик по имени Шон и его друзья вышли на сцену с простым, но забавным номером.

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Шестеро мальчиков, одетых в белые костюмы, напоминающие греческие тоги, и с лавровыми венками на головах, воспроизводили величественные позы скульптур фонтанов, после чего набирали полный рот воды и драматично плевали ею друг в друга. Несмотря на то, что сама постановка с успехом прошла в школьном актовом зале еще в 2014 году, это не помешало ей 12 лет спустя снова стать вирусной в интернете.

В соцсетях люди выражают восторг тем, как мальчикам удается сохранять серьезные лица, несмотря на громкий смех в зале. А также задаются вопросом, удалось ли юным актерам, которые сейчас уже совсем взрослые, сохранить свою дружбу?

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Эта сценка из начальной школы также относится к гораздо более широкой традиции простых комедийных номеров для различных шоу. Номера "живой фонтан" пользуются популярностью на американских мероприятиях, таких как школьные шоу талантов, скаутские слеты, выступления церковных молодежных групп и в развлекательных программах на круизных лайнерах.

Секрет успеха такой постановки понять легко: для нее почти не нужен реквизит, лишь несколько белых простыней, а постановка не требует сложных движений – только точного тайминга и умения сохранять серьезное лицо, даже если все вокруг безудержно хохочут.

Впоследствии эту идею позаимствовала профессиональная комедийная группа Human Fountains. Труппа строит свои выступления вокруг хореографических номеров с разбрызгиванием воды, которые исполняет под драматическую или классическую музыку. Артисты появились в 13-м сезоне шоу America’s Got Talent в 2018 году, а позже вернулись в звездном сезоне AGT: All-Stars в 2023 году.

Несмотря на профессионализм взрослых артистов, номер в исполнении шестерых школьников сохраняет свое очарование и непринужденную простоту. Ролик с выступлением мальчиков уже набрал более 1,2 миллиона просмотров на YouTube.

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