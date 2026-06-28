'Кто взял Берлин?' Неожиданный ответ школьника довел украинцев до истерики

Украинский школьник растрогал пользователей сети до слёз своим ответом на вопрос "Кто взял Берлин?". Родители мальчика решили таким образом подшутить над сыном.

Видео дня

За кадром видео, которое набрало в TikTok более 500 тысяч просмотров и более 20 тысяч лайков, слышно, как мама школьника не может сдержать смех. В то же время сам мальчик растерялся, отвечая, что он его не брал, а сидел и играл в видеоигру.

В комментариях пользователи сети делились тем, что у их детей была похожая реакция на этот вопрос. При этом некоторые шутили, что мальчик действительно не брал Берлина, поэтому сказал правду и ему можно верить. Другие же писали о том, что не могли перестать смеяться над реакцией мальчика и пересматривали видео по несколько раз.

"Только что провела эксперимент. Ответ: "Какой Берлин? Я ничего не знаю".

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"Ну, значит, правду сказал, не соврал, не брал".

"Да, вроде бы и правда не брал, может, поверим?"

"Блин, ну вы меня рассмешили, раз 10 пересмотрел".

"На заднем плане смеется мама?"

"Ну, это просто зашкаливает, как меня рассмешили. Супер видео получилось, откуда он такое может знать, если я на четыре десятка старше Богдана, то не знаю, кто этот Берлин взял".

"Я как-то показал сестре фото Сталина, говорю: "Смотри, что нашел", а она отвечает, что не знает, кто это, и спрашивает: "Это наш родственник?"

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