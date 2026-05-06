'Все мы немного жеравы и кокодиры'. Сеть рассмешил план похода в зоопарк от 5-летнего мальчика

Украинцев рассмешил список зверей, который составил 5-летний мальчик, планируя посетить зоопарк. Он писал слова сам, как их понимал, поэтому вместо "жирафа" был "жерав", "шимпанзе" – "чипазе", а "крокодила" – "кокодир".

Поделилась планом похода своего сына Виктория Обидовская в заметке в Threads. Она также добавила, что во время визита в зоопарк мальчик отмечал, каких именно животных он увидел. А сама история рассмешила не только его семью, но и других пользователей сети. Сообщение стало вирусным и собрало более 240 тысяч просмотров.

"Малой научился писать и составил список зверей, которые собирался увидеть в зоопарке. Писал сам, как понимал. Ржем все утро", – поделилась женщина.

В комментариях пользователи сети шутили, что все иногда немножко "жеравы и кокодиры". Кто-то говорил, что мальчик достигнет карьерных успехов, ведь так ответственно относится к организации события. А другие делились перлами своих детей, которые называли сыр с плесенью "вонючий", пельмени – лепени, одеяло – укрывало.

"Жерав – это мой муд с утра".

"Когда-то в начальной школе надо было написать слова честности. Вместо "доброго здоровья" на скорую руку малыш написал "боброго здовья". С тех пор так и здороваемся".

"Мой очень ждал увидеть в зоопарке бандеру (то есть пантеру)"

"Я картавлю, поэтому "кокодил" где-то так и называю".

"Некоторые взрослые писаки до сих пор так пишут".

