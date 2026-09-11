ЕГКЭ 2027: опубликован график экзаменов для студентов различных специальностей

ЕГКЭ (единый государственный квалификационный экзамен) сдается на последнем курсе обучения в заведении высшего образования для подтверждения знаний и профессиональных компетенций по выбранной специальности. Он проводится не для всех выпускников определенного уровня образования, а только по специальностям, для которых он предусмотрен.

В частности, это касается специальностей в сфере транспорта, атомной энергетики, кибербезопасности, ветеринарной медицины, государственного управления, права и международного права. Результаты ЕГКЭ влияют на то, получит ли выпускник диплом, поэтому его сдача обязательна, сообщает Education.ua.

Для каждой специальности определены основная дата ЕГКЭ и повторной сдачи.

Когда сдают ЕГКЭ 2027

В профессиональных колледжах

Специальность Дата сдачи Дата пересдачи 274 Автомобильный транспорт 18 февраля 11 марта 273 Железнодорожный транспорт 25 марта 20 апреля 271 Морской и внутренний водный транспорт 20 мая 17 июня

Выпускников бакалавриата

Специальность Дата сдачи Дата пересдачи 275 Транспортные технологии (по видам) 18 марта 13 апреля 273 Железнодорожный транспорт 1 апреля 27 апреля 274 Автомобильный транспорт 8 апреля 4 мая 143 Атомная энергетика 15 апреля 11 мая 272 Авиационный транспорт 15 апреля 11 мая 125 Кибербезопасность 22 апреля 25 мая 271 Морской и внутренний водный транспорт 18 мая 15 июня

ЕГКЭ по праву, государственному управлению и ветеринарным специальностям для выпускников магистратуры

Специальность Дата сдачи Дата пересдачи 211 Ветеринарная медицина 6 мая 3 июня 212 Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза 6 мая 3 июня D4 Государственное управление и администрирование 28 октября 25 ноября D8 Право, D9 Международное право 11 ноября 9 декабря

Ранее OBOZ.UA сообщал, что МОН утвердило перечень предметов ЕПВИ для поступления в магистратуру.

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