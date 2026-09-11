ЕГКЭ 2027: опубликован график экзаменов для студентов различных специальностей

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Иллюстративное изображение. Когда будет проводиться ЕГКЭ в 2027 году
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ЕГКЭ (единый государственный квалификационный экзамен) сдается на последнем курсе обучения в заведении высшего образования для подтверждения знаний и профессиональных компетенций по выбранной специальности. Он проводится не для всех выпускников определенного уровня образования, а только по специальностям, для которых он предусмотрен.

В частности, это касается специальностей в сфере транспорта, атомной энергетики, кибербезопасности, ветеринарной медицины, государственного управления, права и международного права. Результаты ЕГКЭ влияют на то, получит ли выпускник диплом, поэтому его сдача обязательна, сообщает Education.ua.

Для каждой специальности определены основная дата ЕГКЭ и повторной сдачи.

Когда сдают ЕГКЭ 2027

В профессиональных колледжах

Специальность

Дата сдачи

Дата пересдачи

274 Автомобильный транспорт

18 февраля

11 марта

273 Железнодорожный транспорт

25 марта

20 апреля

271 Морской и внутренний водный транспорт

20 мая

17 июня

Выпускников бакалавриата

Специальность

Дата сдачи

Дата пересдачи

275 Транспортные технологии (по видам)

18 марта

13 апреля

273 Железнодорожный транспорт

1 апреля

27 апреля

274 Автомобильный транспорт

8 апреля

4 мая

143 Атомная энергетика

15 апреля

11 мая

272 Авиационный транспорт

15 апреля

11 мая

125 Кибербезопасность

22 апреля

25 мая

271 Морской и внутренний водный транспорт

18 мая

15 июня

ЕГКЭ по праву, государственному управлению и ветеринарным специальностям для выпускников магистратуры

Специальность

Дата сдачи

Дата пересдачи

211 Ветеринарная медицина

6 мая

3 июня

212 Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза

6 мая

3 июня

D4 Государственное управление и администрирование

28 октября

25 ноября

D8 Право, D9 Международное право

11 ноября

9 декабря

Ранее OBOZ.UA сообщал, что МОН утвердило перечень предметов ЕПВИ для поступления в магистратуру.

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