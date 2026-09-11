ЕГКЭ 2027: опубликован график экзаменов для студентов различных специальностей
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ЕГКЭ (единый государственный квалификационный экзамен) сдается на последнем курсе обучения в заведении высшего образования для подтверждения знаний и профессиональных компетенций по выбранной специальности. Он проводится не для всех выпускников определенного уровня образования, а только по специальностям, для которых он предусмотрен.
В частности, это касается специальностей в сфере транспорта, атомной энергетики, кибербезопасности, ветеринарной медицины, государственного управления, права и международного права. Результаты ЕГКЭ влияют на то, получит ли выпускник диплом, поэтому его сдача обязательна, сообщает Education.ua.
Для каждой специальности определены основная дата ЕГКЭ и повторной сдачи.
Когда сдают ЕГКЭ 2027
В профессиональных колледжах
Выпускников бакалавриата
ЕГКЭ по праву, государственному управлению и ветеринарным специальностям для выпускников магистратуры
Ранее OBOZ.UA сообщал, что МОН утвердило перечень предметов ЕПВИ для поступления в магистратуру.
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