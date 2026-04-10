МОН утвердило перечень предметов ЕПВИ для поступления в магистратуру

Министерство образования и науки определило предметные блоки для сдачи студентами, которые будут поступать в магистратуру во время единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). Проходить экзамен должны те, кто планирует учиться на определенных специальностях.

Перечень предметов ЕПВИ содержится в Порядке приема на обучение в учреждения высшего образования, обнародованном МОН. Поступающие на определенные специальности будут сдавать тестирование по одному из 10 предметов.

На каких специальностях нужно сдавать ЕПВИ

A "Образование"

B "Культура, искусство и гуманитарные науки"

C "Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения"

D "Бизнес, администрирование и право"

F "Информационные технологии"

Е2 "Экология"

G17 "Архитектура и градостроительство"

I9 "Общественное здоровье"

I10 "Социальная работа и консультирование"

I11 "Детские и молодежные службы"

J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг"

J3 "Туризм и рекреация"

J4 "Охрана труда"

K8 "Пожарная безопасность"

К9 "Правоохранительная деятельность"

K10 "Гражданская безопасность"

Какие предметы будут сдавать поступающие в магистратуру

Педагогика и психология

Информационные технологии

Экономика и международная экономика

Право и международное право

Учет и финансы

Политология и международные отношения

Психология и социология

Управление и администрирование

История искусства

Языкознание

В то же время, МОН не добавило экзамен по биоэтике для магистрантов в перечень ЕПВИ в 2026 году.

Напомним, регистрация для поступления в магистратуру в 2026 году начинается 23 апреля (с 9:00) и заканчивается в 18:00 14 мая. Студенты , которые по определенным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период, смогут сделать это в дополнительный, который продлится с 26 по 28 мая. Регистрация заявлений на участие в собеседовании 01 июля и заканчивается 27 июля в 18:00 для поступающих на бюджет, и 20 августа для поступающих исключительно на контракт.

