МОН утвердило перечень предметов ЕПВИ для поступления в магистратуру

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
327
МОН утвердило перечень предметов ЕПВИ для поступления в магистратуру

Министерство образования и науки определило предметные блоки для сдачи студентами, которые будут поступать в магистратуру во время единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). Проходить экзамен должны те, кто планирует учиться на определенных специальностях.

Перечень предметов ЕПВИ содержится в Порядке приема на обучение в учреждения высшего образования, обнародованном МОН. Поступающие на определенные специальности будут сдавать тестирование по одному из 10 предметов.

На каких специальностях нужно сдавать ЕПВИ

  • A "Образование"
  • B "Культура, искусство и гуманитарные науки"
  • C "Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения"
  • D "Бизнес, администрирование и право"
  • F "Информационные технологии"
  • Е2 "Экология"
  • G17 "Архитектура и градостроительство"
  • I9 "Общественное здоровье"
  • I10 "Социальная работа и консультирование"
  • I11 "Детские и молодежные службы"
  • J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг"
  • J3 "Туризм и рекреация"
  • J4 "Охрана труда"
  • K8 "Пожарная безопасность"
  • К9 "Правоохранительная деятельность"
  • K10 "Гражданская безопасность"

Какие предметы будут сдавать поступающие в магистратуру

  • Педагогика и психология
  • Информационные технологии
  • Экономика и международная экономика
  • Право и международное право
  • Учет и финансы
  • Политология и международные отношения
  • Психология и социология
  • Управление и администрирование
  • История искусства
  • Языкознание

В то же время, МОН не добавило экзамен по биоэтике для магистрантов в перечень ЕПВИ в 2026 году.

Напомним, регистрация для поступления в магистратуру в 2026 году начинается 23 апреля (с 9:00) и заканчивается в 18:00 14 мая. Студенты , которые по определенным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период, смогут сделать это в дополнительный, который продлится с 26 по 28 мая. Регистрация заявлений на участие в собеседовании 01 июля и заканчивается 27 июля в 18:00 для поступающих на бюджет, и 20 августа для поступающих исключительно на контракт.

