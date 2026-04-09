Назван лучший университет Украины по рейтингу SCImago 2026: какие еще вузы вошли в список

Криворожский государственный педагогический университет стал лучшим учреждением высшего образования в Украине, согласно международному рейтингу SCImago Institutions Rankings (IR) 2026. Всего в рейтинг в этом году вошло 75 вузов.

Рейтинг SCImago IR формируется с 2009 года и оценивает научные учреждения по комплексному показателю, включающему цитируемость публикаций, влияние исследований и инновационную деятельность. Показатели разделены на сектора – правительство, здравоохранение, высшее образование и тому подобное.

Какие 10 вузов стали первыми в рейтинге SCImago IR

Криворожский государственный педагогический университет

НТУ "Днепровская политехника"

НУ "Львовская политехника"

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко

Сумской государственный университет

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

НУ "Киевский авиационный институт"

Государственный университет "Житомирская политехника"

КНУ имени Тараса Шевченко

Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП)

Напомним, в 2025 году абитуриентам было труднее всего поступить на бюджет в "Киевскую школу экономики" с самым высоким средним баллом – 186, 84. В вуз зачислено 75 первокурсников, обучающихся за бюджетные средства.

Вторым в списке стал Национальный университет "Киево-Могилянская академия", который имеет 173, 65 балла и 505 зачисленных на бюджет абитуриентов. Следующее место занимает Национальный университет "Одесская юридическая академия", где средний балл составляет 170, 04 с общим количеством 237 студентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2026 году украинские абитуриенты могут подавать до 10 заявлений для поступления в университеты, из них максимум 5 – на бюджет. Кроме того, не обязательными становятся мотивационные письма для зачисления в вузы.

