Поступление в магистратуру 2026: даты проведения ЕВЭ и ЕПВИ

Регистрация для поступления в магистратуру в 2026 году начинается 23 апреля (с 9:00) и заканчивается в 18:00 14 мая. Студенты, которые по определенным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период, смогут сделать это в дополнительный, который продлится с 26 по 28 мая. Поступающие будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ).

Украинский центр оценивания качества образования утвердил общие характеристики тестов ЕВЭ. Участники экзаменов получат экзаменационные листки, где будут указаны данные для входа на информационную страницу "Кабинета абитуриента". Регистрация заявлений на участие в собеседовании 01 июля и заканчивается 27 июля в 18:00 для поступающих на бюджет, и 20 августа для поступающих исключительно на контракт.

Вступительные испытания проводятся в два этапа:

основная сессия;

дополнительная сессия.

В 2026 году основная сессия ЕВЭ и ЕПВИ будет проводиться с 26 июня по 14 июля, дополнительная – с 3 по 21 августа.

Собеседования вместо ЕВЭ, профессиональные экзамены, профессиональные экзамены вместо ЕПВИ проводятся с 28 июля по 7 августа для поступающих на бюджет и до 23 августа для поступающих на котракт.

ЕВЭ будет состоять из теста общей учебной компетентности (ТОУК) и теста по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор абитуриента).

Блок ТОУК будет состоять из двух компонентов: вербально-коммуникативного и логико-аналитического. Он будет содержать 27 заданий:

4 – на заполнение пропусков в микротекстах (подзадание 1–10) (нужно будет дополнить предложения в микротекстах словосочетаниями/словами, выбрав их из приведенных вариантов);

23 – с выбором одного правильного ответа.

На прохождение теста будет отведено ориентировочно 75 минут.

Блок Иностранный язык будет состоять из двух частей: чтение и использование языка. Он будет содержать 30 заданий:

6 – на установление соответствия (надо подобрать утверждения/ситуации к объявлениям/текстам, вопросы к ответам или ответы к вопросам);

5 – с выбором одного правильного ответа;

19 – на заполнение пробелов в тексте (нужно дополнить предложения в тексте словосочетаниями/словами из приведенных вариантов).

На выполнение заданий теста будет отведено ориентировочно 45 минут.

