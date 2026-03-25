МОН передумало вводить еще один обязательный экзамен для магистрантов в 2026 году

Министерство образования и науки не добавило экзамен по биоэтике для магистрантов в перечень единых профессиональных вступительных испытаний (ЕПВИ) в 2026 году. Соответствующее условие определено Порядком приема в учреждения высшего образования.

Согласно документу обнародованному МОН, вместо биоэтики для специальностей биология, экология, медицина, фармация предусмотрено один из предметных тестов на выбор студента или поступление по результатам единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ). Перечень ЕПВИ остается без изменений и будет содержать 10 предметных тестов.

Какие тесты будет содержать ЕПВИ

Экономика и международная экономика

Информационные технологии

История искусства

Языкознание

Учет и финансы

Педагогика и психология

Политология и международные отношения

Право и международное право

Психология и социология

Управление и администрирование

Поступающие на специальности 15 "Медсестринство (по специализациям)", 16 "Технологии медицинской диагностики и лечения (по специализациям)", 17 "Терапия и реабилитация (по специализациям)", 18 "Фармация (по специализациям)" будут поступать по результатам ЕГКЭ.

Студенты, выбравшие специальности "Экология", "Здравоохранение и социальное обеспечение", "Общественное здоровье" должны сдать один из предметных тестов ЕПВИ на выбор поступающего.

Биоэтику планировали ввести для улучшения подготовки магистров требованиям современных профессиональных стандартов. Дисциплина охватывает вопросы этических норм, прав человека, ответственного использования биомедицинских технологий и экологического мышления – знания, которые становятся все более важными в современных областях науки, здравоохранения и биотехнологий.

Составление теста по биоэтике также соответствует тенденциям европейских систем высшего образования, где этическая компетентность специалистов становится обязательной частью профессиональной подготовки.

Напомним, регистрация для поступления в магистратуру в 2026 году начинается 23 апреля (с 9:00) и заканчивается в 18:00 14 мая. Студенты , которые по определенным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период, смогут сделать это в дополнительный, который продлится с 26 по 28 мая. Регистрация заявлений на участие в собеседовании 01 июля и заканчивается 27 июля в 18:00 для поступающих на бюджет, и 20 августа для поступающих исключительно на контракт.

