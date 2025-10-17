'Его не отпустили...' Руслан Цыганков рассказал о самой большой мечте своих учеников и довел сеть до слез

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков рассказал, что самая большая мечта его учеников – чтобы родители вернулись домой с войны. По словам педагога, у многих школьников папы находятся на службе в Вооруженных силах Украины и часто не могут присутствовать на праздниках своих детей.

Об этом Цыганков рассказал в интервью Рамине Эсхакзай. Он также поделился, что однажды он предложил ученикам станцевать тектоник на одном из школьных праздников вместе с родителями. Папе одной из девушек, который находится на службе, не разрешили отлучиться. Рассказывая историю педагог не смог сдерживать слез.

"Это такой момент. Ты же эту девочку когда-то привел в первый класс, маленькую эту. И я вижу когда, особенно военные, забирают из 11 класса, это такой момент невероятный. Ты привел этого малыша и хочешь вывести из школы, а нет возможностей. И дети, как будто, привыкают к этому. Им приходится привыкать. И хочется, чтобы все домой вернулись", – сказал Цыганков.

Такой рассказ растрогал украинцев. Они отмечали, что школьникам повезло с таким педагогом, ведь это действительно наставник и пример для подражания.

"Он это говорит, а в глазах слезы. Как же невероятно повезло его ученикам".

"Невероятный учитель, наставник и друг для своих учеников! Настоящий пример для подражания".

"Плачу... Эта несправедливость сжигает, кажется что зло побеждает, но мы все всем сердцем верим, что рано или поздно добро точно победит, как в фильмах и сказках".

