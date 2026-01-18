Ехать автобусом или на автобусе? Учительница украинского языка указала на важный нюанс

Когда украинцы говорят об использовании общественного транспорта, часто можно услышать такие варианты, как: "я еду автобусом" и "я еду на автобусе". Учительница украинского языка Ольга Ходацкая отметила, что согласно правописанию правильными являются оба варианта.

Однако в своем видео в социальной сети TikTok она указывает, что языковеды советуют все же отдавать предпочтение конструкции с творительным падежом. То есть лучше использовать "я еду автобусом".

Однако она также подчеркивает нюанс, что это правило не применяется для слова "метро", поскольку оно является заимствованным.

"Слово "метро" заимствовано, и оно неизменно. Поэтому правильно говорить "я добираюсь на работу на метро", или "я еду в метро", – говорит учительница.

