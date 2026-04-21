Экономика для самых маленьких: украинская писательница и мама троих детей выпустила сказку о деньгах и конкуренции

Украинские родители часто жалуются, что в современной школе детям остро не хватает предмета, который развивал бы у них финансовую грамотность. К счастью, появилась книга, которая поможет дать детям нужные знания по экономике самостоятельно – это сказка от писательницы, психолога, предпринимательницы и, что важно, мамы троих детей Дарьи Носенко "Что делать, когда жизнь подбрасывает лимоны".

Сказка опубликована на YouTube в формате аудиокниги со слайдшоу, которое содержит текст и иллюстрации. Прослушать и прочитать ее можно бесплатно.

Темы, которые поднимает книга "Что делать, когда жизнь подбрасывает лимоны", пригодятся даже взрослым. Ведь она доступными словами объясняет, что такое деньги и как ими распоряжаться, как работают налоги, в чем заключается конкуренция и как выбрать себе тип занятости – наемный труд или работа на себя. Герои сказки учат правильно экономить и накапливать, помогают найти в себе предпринимательские навыки и не только.

Книга точно будет полезной для родителей, которые хотят научить своего ребенка тому, что такое экономика и как она работает, но не знают, с чего начать. В каждой главе объясняются ключевые термины. Они органично вплетены в повествование, поэтому изучать их будет значительно интереснее, чем с обычным учебником.

