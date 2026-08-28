"Экономика почувствует это через 5–10 лет": на Львовщине сложилась критическая ситуация с количеством учеников

Эффект от сокращения количества учеников в школах экономика ощутит через 5-10 лет, когда на рынок труда начнет выходить значительно меньше выпускников. Об этом предупредил директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска.

В комментарии "Эспрессо.Запад" чиновник привел неутешительную статистику. В 2000 году во Львовской области насчитывалось 600 тысяч учеников, а в этом году будет всего 255 тысяч. "В этом году во Львовской области будет ориентировочно 19 тыс. первоклассников. Это примерно на 750 учеников меньше, чем в прошлом году. Но проблема в том, что количество учеников в школах сокращается из года в год. И началось это еще до полномасштабной войны", – сказал Паска.

Чиновник напомнил, что при президентстве Виктора Ющенко началась борьба со снижением рождаемости. Государство ввело существенные выплаты на детей, и это оказало ощутимое влияние. Но сейчас дети, родившиеся, пока действовала эта программа, учатся в выпускных классах.

"Сейчас на дворе 2026 год. Вычитаем 16 лет (возраст старшеклассников) и оказываемся в 2010 году. Это был еще тот год, когда действовала так называемая программа поддержки рождаемости тогдашнего президента Виктора Ющенко. Именно в этот год сменилась власть – пришли Янукович и Азаров и отменили эти выплаты. С этого времени наблюдается падение рождаемости. Поэтому серьезное сокращение количества учеников мы ощутим в 2027 и 2028 годах", – предупредил Паска.

По его данным, по состоянию на 2000 год в школах Львовской области обучалось 600 тыс. учеников. К 2020 году их число сократилось вдвое – примерно до 300 тыс. В этом году будет 255 тыс. учеников. А через 10 лет на Львовщине прогнозируют всего 50 тыс. школьников.

"Я на всех публичных площадках говорю, что второй темой после проблем, связанных с войной, является вопрос рождаемости. Образование уже это ощущает, а через 5-10 лет это сильно ощутит экономика. Ведь выпускников, которые выйдут на рынок труда, будет значительно меньше", – предупредил Паска.

Он также предложил ответ на этот демографический вызов. "Не упустить ни одного таланта, постараться выявить все недоработки нашей системы образования и превратить их в успех. Если нам это удастся, тогда у нас будут хорошие специалисты, и мы сможем поставить на качество, а не на количество", – считает чиновник от обрзования..

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