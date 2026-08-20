"Не мучайте их украинской школой…" Украинцы за рубежом выразили свою душевную боль по поводу большой нагрузки на детей

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,4 т.
Иллюстративное изображение. Украинцы за рубежом выразили свое недовольство из-за большой нагрузки на школьников
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Украина теряет детей, проживающих за рубежом и обучающихся в зарубежных школах. Так, многие родители пытаются заставить школьников учиться в украинских учебных заведениях дистанционно, что приводит к чрезмерной нагрузке.

На это обратила внимание одна из мам семиклассника, Илонета Белоус, в посте в Threads. Она отметила, что её сын учится в немецкой школе, однако вероятность того, что он когда-нибудь вернется в украинскую, с каждым годом снижается.

"Мой сын пошел в 7-й класс в немецкую школу. Мы приехали, когда он был во втором... Он толком не знает, что такое украинская школа. Полгода коронавируса, а затем полномасштабная война и выезд за границу. Все это время я мучила его украинской школой онлайн... Но какова вероятность того, что он когда-нибудь вернется в украинскую школу? Чем дольше мы здесь, тем меньше… И это так больно. Украина теряет самое главное – детей, которые больше никогда не вернутся", – написала Белоус.

Украинцы за рубежом возмущены большой нагрузкой на школьников

Пользователи сети поддержали маму школьника и отметили, что не стоит заставлять детей учиться в украинской школе онлайн, ведь, если они захотят, то со временем изучат то, что ей нужно. В то же время другие рассказывали, что можно найти воскресную школу, учиться по украиноведческой программе или найти репетитора, который будет проводить индивидуальные занятия. В то же время были и те, кто отмечал, что не будут забирать детей из украинской школы, ведь надеются вернуться.

Так, в комментариях также писали:

Зачем учиться в двух школах

"Еще один вариант – поискать ближайшую субботнюю/воскресную украинскую школу или организацию Пласт. То есть места, где можно практиковать украинский язык. Это главное, если все-таки решите вернуться. С немецким аттестатом в украинскую школу примут, а в университет – немного сложнее".

Дети учатся в двух школах

"Я отказалась от украинской школы. Некоторое время тянула, потому что не понимала, что дальше. Знаний в таком случае не много, потому что внимание рассеивается. Оценки соответствующие. Если понадобится – сдадут экстерном. И будет украинский аттестат. Что касается того, вернутся они или нет... Большинство – нет. И именно школа для детей будет иметь большое значение. А уже взрослые дети сами решат: хотят ли они жить в Украине или в другом месте. Эмиграция была всегда. Просто сейчас она происходит в слишком больших масштабах".

Зачем украинским детям учиться в двух школах

"Я тоже считаю, что посещать украинскую школу после местной – это настоящая мука для ребенка, потому что это чрезмерная нагрузка. Что, скорее всего, приведет к негативным последствиям. И неужели в Украине не будут засчитываться годы обучения или приниматься дипломы иностранных школ? Конечно, будут".

Как учатся украинские школьники за рубежом

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