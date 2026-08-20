"Не мучайте их украинской школой…" Украинцы за рубежом выразили свою душевную боль по поводу большой нагрузки на детей

Украина теряет детей, проживающих за рубежом и обучающихся в зарубежных школах. Так, многие родители пытаются заставить школьников учиться в украинских учебных заведениях дистанционно, что приводит к чрезмерной нагрузке.

На это обратила внимание одна из мам семиклассника, Илонета Белоус, в посте в Threads. Она отметила, что её сын учится в немецкой школе, однако вероятность того, что он когда-нибудь вернется в украинскую, с каждым годом снижается.

"Мой сын пошел в 7-й класс в немецкую школу. Мы приехали, когда он был во втором... Он толком не знает, что такое украинская школа. Полгода коронавируса, а затем полномасштабная война и выезд за границу. Все это время я мучила его украинской школой онлайн... Но какова вероятность того, что он когда-нибудь вернется в украинскую школу? Чем дольше мы здесь, тем меньше… И это так больно. Украина теряет самое главное – детей, которые больше никогда не вернутся", – написала Белоус.

Пользователи сети поддержали маму школьника и отметили, что не стоит заставлять детей учиться в украинской школе онлайн, ведь, если они захотят, то со временем изучат то, что ей нужно. В то же время другие рассказывали, что можно найти воскресную школу, учиться по украиноведческой программе или найти репетитора, который будет проводить индивидуальные занятия. В то же время были и те, кто отмечал, что не будут забирать детей из украинской школы, ведь надеются вернуться.

Так, в комментариях также писали:

"Еще один вариант – поискать ближайшую субботнюю/воскресную украинскую школу или организацию Пласт. То есть места, где можно практиковать украинский язык. Это главное, если все-таки решите вернуться. С немецким аттестатом в украинскую школу примут, а в университет – немного сложнее".

"Я отказалась от украинской школы. Некоторое время тянула, потому что не понимала, что дальше. Знаний в таком случае не много, потому что внимание рассеивается. Оценки соответствующие. Если понадобится – сдадут экстерном. И будет украинский аттестат. Что касается того, вернутся они или нет... Большинство – нет. И именно школа для детей будет иметь большое значение. А уже взрослые дети сами решат: хотят ли они жить в Украине или в другом месте. Эмиграция была всегда. Просто сейчас она происходит в слишком больших масштабах".

"Я тоже считаю, что посещать украинскую школу после местной – это настоящая мука для ребенка, потому что это чрезмерная нагрузка. Что, скорее всего, приведет к негативным последствиям. И неужели в Украине не будут засчитываться годы обучения или приниматься дипломы иностранных школ? Конечно, будут".

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