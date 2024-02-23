Эксперт из Гарварда назвал главную причину, разрушающую уверенность детей: это часто делают состоятельные родители

Исследователь родительства и эксперт Гарварда Дженнифер Брехини Уоллес рассказала, что желание взрослых вкладывать много средств в обучение детей может негативно влиять на их уверенность. По ее словам, особенно это касается зажиточных семей, ведь ребята там несут особое бремя – копировать богатство родителей.

Специалист отмечает, что сейчас взрослые давят на детей, чтобы они были такими же финансово успешными. В интервью CNBC Уоллес сказала, что современные ребята могут отчаиваться в своих мечтах работать по призванию, ведь не все профессии приносят желаемое количество средств.

По ее словам, на подобную ситуацию влияют и экономические реалии. В частности, стоимость обучения за последние 20 лет выросла более чем вдвое. В то же время цены на жилье стали выше в сравнении с тем периодом, когда свои первые дома покупали родители.

Эксперт привела в пример историю восьмиклассника, который мечтал стать архитектором, однако когда увидел среднюю зарплату таких специалистов и стоимость жилья – отчаялся.

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Уоллес уверяет, что дети начинают считать себя неудачниками, когда они не в состоянии повторить успех своих родителей.

Кроме того, взрослые не учитывают тот факт, что сейчас поступить в колледж или университет стало гораздо труднее, чем 30-40 лет назад.

Специалист отмечает, что в 1980 году почти 21% подавших документы в Йельский университет были приняты. В 2023 году эта цифра составляла лишь 4,4%.

В Калифорнийский вуз в Лос-Анджелесе было принято 42% поступающих в 1989 году. В 2023 году их количество было менее 9%.

"Многие родители учились в престижных колледжах, когда уровень приема составлял 20%. Когда мы с мужем поступили в Гарвард, уровень принятых был 18%. Сейчас 3%. Родителям следует помнить о том, что дети соблюдают стандарты, которым родители не смогут отвечать", – говорит эксперт.

Она добавляет, что некоторые взрослые обесценивают своих сыновей и дочерей, акцентируя на необходимости быть в определенной школе или получать высокую зарплату. По ее словам, таким образом ребята смешивают свое самочувствие с достижениями. Поэтому она советует родителям "отвергнуть предпосылку", что есть только один способ добиться успеха и позволить своим детям заниматься в кружках, которые им нравятся.

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