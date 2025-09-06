Эксперт по воспитанию назвала 6 волшебных фраз, которые заставят детей слушаться

Ведущий американский эксперт в сфере сознательного родительства Рим Рауда уверена, что большинство родителей слишком сосредотачиваются на попытках заставить ребенка слушаться в определённый момент, вместо того, чтобы строить настоящее долгосрочное сотрудничество. Она же советует думать на будущее.

Видео дня

По словам Рауды, дети лучше всего слушают, когда чувствуют связь и значительной частью этого должна быть эмоциональная безопасность – знание того, что их уважают и они имеют свободу выражать свои чувства. Эксперт назвала шесть волшебных фраз, которые успокаивают нервную систему ребенка и делают сотрудничество естественным, что является настоящим секретом того, что они начинают слушаться, пишет сайт cnbc.com

"Я тебе верю"

В тот момент, когда дети испытывают сомнение, что им доверяют, у них включается "система самозащиты". А вот когда ребенок уверен в том, что он в безопасности, что его словам верят, он на самом деле может вас услышать.

"Давайте разберемся с этим вместе"

Ситуация часто превращается в противостояние, когда родители просто отдают приказы. Но когда дети помогают решить проблему, они, скорее всего, будут придерживаться решения.

"Ты можешь это чувствовать. Я все равно рядом"

Когда дети перегружены, они находятся в режиме выживания, и логика не работает. Их нервная система находится в состоянии "бей или беги", и им нужна помощь в регулировании своих эмоций. Эта фраза подтверждает их чувства и уверяет их, что они не одиноки в этот момент, и это помогает им быстрее успокоиться.

"Я слушаю. Расскажи мне, что происходит"

Прежде чем ребенок начнет вас слушать, ему нужно почувствовать, что его услышали вы. Когда дети чувствуют, что их понимают, они перестают пытаться сопротивляться.

"Я тебя слышу" или "Я на твоей стороне"

Многие истерики обостряются из-за того, что дети думают, что их не понимают, или конфликтуют именно с тем человеком, который им больше всего нужен. Эта фраза мгновенно превращает вас из противника в союзника, снижая защиту и открывая путь к решению проблемы. Знание того, что вы рядом, чтобы помочь, полностью меняет тон разговора. Они с гораздо большей вероятностью пойдут вам навстречу.

"Я тебя поддержу, что бы ни случилось"

Ошибки могут вызывать стыд. Но когда дети слышат эту фразу, они понимают, что любовь не зависит от выполнения или совершенства. Поэтому, вместо того, чтобы читать лекции, скажите ребенку: "Я тебя поддержу, что бы ни случилось. Мы вместе все исправим". Вот в чем разница между послушанием, основанным на страхе, и настоящей ответственностью.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что автор мировых бестселлеров назвала привычку родителей, которая мешает воспитывать успешных детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!