Екстренна или екстрена помощь? Правильный ответ знают не все
Слова, которые мы слышим каждый день, иногда вызывают больше всего сомнений при написании. В частности, это касается термина, связанного с медициной и неотложными ситуациями. Нужно ли удваивать букву "н" в слове "екстрена"?
Многие ошибочно пишут "екстренна", считая это правильным вариантом. OBOZ.UA обратился к словарям и нормам украинского правописания, чтобы окончательно выяснить этот вопрос.
Как правильно
Нормативным является написание "екстрена" – с одной буквой "н".
Словари фиксируют прилагательное "екстреный" без удвоения: екстрена медична допомога, екстрений виклик, екстрено реагувати.
Удвоение "н" в этом слове не предусмотрено действующим правописанием.
Происхождение слова
Слово происходит от латинского extra, что означает "вне", "кроме", "сверх". Из-за этого значения оно приобрело смысл "тот, что выходит за пределы обычного", "неотложный", "срочный".
Именно поэтому правильно говорить:
- екстрена ситуація;
- екстрені заходи;
- екстрений випуск новин.
Толковые словари подают несколько значений:
- Неотложный, срочный, тот, что нельзя отложить.
- Неожиданный, непредвиденный, непредвиденный.
Мені повинно стати сих грошей на місяць…, якщо не трапиться яких екстрених видатків (Леся Українка).
- Срочно принятый или выданный.
Екстрений випуск новин.
