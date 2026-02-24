Екстренна или екстрена помощь? Правильный ответ знают не все

Слова, которые мы слышим каждый день, иногда вызывают больше всего сомнений при написании. В частности, это касается термина, связанного с медициной и неотложными ситуациями. Нужно ли удваивать букву "н" в слове "екстрена"?

Многие ошибочно пишут "екстренна", считая это правильным вариантом. OBOZ.UA обратился к словарям и нормам украинского правописания, чтобы окончательно выяснить этот вопрос.

Как правильно

Нормативным является написание "екстрена" – с одной буквой "н".

Словари фиксируют прилагательное "екстреный" без удвоения: екстрена медична допомога, екстрений виклик, екстрено реагувати.

Удвоение "н" в этом слове не предусмотрено действующим правописанием.

Происхождение слова

Слово происходит от латинского extra, что означает "вне", "кроме", "сверх". Из-за этого значения оно приобрело смысл "тот, что выходит за пределы обычного", "неотложный", "срочный".

Именно поэтому правильно говорить:

екстрена ситуація;

екстрені заходи;

екстрений випуск новин.

Толковые словари подают несколько значений:

Неотложный, срочный, тот, что нельзя отложить.

Неожиданный, непредвиденный, непредвиденный.

Мені повинно стати сих грошей на місяць…, якщо не трапиться яких екстрених видатків (Леся Українка).

Срочно принятый или выданный.

Екстрений випуск новин.

