Навеяно Радиодиктантом 2025: какие три украинских слова имеют по два апострофа

Обсуждение Радиодиктанта национального единства 2025 не стихает уже вторые сутки. Украинцы говорят о тексте автора Евгении Кузнецовой, темпе актрисы Натальи Сумской, которая его читала, а также о сложных словах, которые были в тексте в этом году.

Кроме того, что многих заинтересовали диалектные слова "допіру", "пітятко" и "кияхи", которые были использованы автором в ее жизнеутверждающем тексте, участники не обошли вниманием и слово "між'яр'я", которое удивило большинство написанием с двумя апострофами. Однако, в украинском языке есть три слова, которые имеют два апострофа. Читайте о них в материале OBOZ.UA.

Итак, в украинском языке есть три слова с двумя апострофами. Это:

Під'яр'я

Над'яр'я

Між'яр'я

На Facebook-странице "Рух за мову" есть хорошее объяснение:

"Первый апостроф ставится после губной согласной (б, п, в, м, ф), принадлежащей к приставке, перед йотованной гласной (я, ю, є, ї), которая обозначает два звука (й + гласная). А второй – перед следующей йотированной гласной, которая также начинается на йот, и отделяется от предыдущего корневого согласного", – пишут они.

Также на эту тему сделала пост в социальной сети Threads филолог и популяризатор украинского языка Мария Словолюб:

"Знаете ли вы слово, которое пишется с двумя апострофами?" – спрашиваю своих учеников. Привожу пример: підʼярʼя, міжʼярʼя... А они такие: "Да где же нам воспользоваться такими словами?"

Вот, на радиодиктанте 2025", – пишет она.

А филолог Виктория Николаевна на своей странице в TikTok назвала не только слова с двумя апострофами, но и с двумя дефисами.

Как объясняет эксперт, это случается в том случае, когда в середине есть что-то типа служебного слова, которое окружили самостоятельные части речи. Для примера она привела название растения "брат-і-сестра" и географическое название "Франкфурт-на-Майні".

