Не только 'пітятко' и 'кияхи'. 10 слов, которые могли вызвать трудности на Радиодиктанте 2025

Сегодня, 27 октября, в день украинского языка и письменности, немалое количество украинцев присоединилось к написанию 26-го Радиодиктанта национального единства. Нынешний текст авторства писательницы Евгении Кузнецовой, который читала актриса театра и кино Наталья Сумская, назывался "Треба жити!".

Текст имел свои "подводные камни", и сложными в написании оказались не только диалектные слова "допіру", "пітятко" и "кияхи", но и другие. Среди них "лелітки", "між'яр'я" и "впівсили", пишет Суспільне. Культура.

10 слов, которые могли вызвать трудности в написании во время Радиодиктанта

Впівсили – наречие, которое пишется слитно. Означает действие, которое делают в не полную силу.

По-справжньому – пишется через дефис. Это наречие, образованное от прилагательного с помощью предлога префикса "по-".

Сукня з лелітками – это слово означает блестящие кружочки для украшений, блестящие крапинки, а также народное название определенного цветка.

Між'яр'я – да, это слово пишется с двумя апострофами. Первый ставим на стыке приставки и корня, второй – после твердого р.

Допіру – диалектное слово, означающее "тільки що" или "щойно".

Пітятко – диалектное слово, означающее "цыпленок".

Кияхи – тоже диалектное слово для обозначения початков кукурузы.

Півтони – сложное существительное с первой частью "пів", которое пишется слитно, потому что это сплошное понятие.

Скніли – томиться, изнемогать от однообразного и долгого выполнения чего-либо.

Гризота – синоним к душевным страданиям, мучениям.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал, что оригинальный текст Радиодиктанта будет опубликован 29 октября. До этого момента вы можете прислать свой на проверку. Ищите адрес и крайние сроки здесь.

Также OBOZ.UA писал о том, украинцы раскритиковали Радиодиктант 2025 и вспомнили Don't push the horses.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!