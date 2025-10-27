Куда присылать текст Радиодиктанта 2025: какой адрес и крайний срок

В среду, 29 октября, в 11:00 на сайте Украинского Радио и Суспільне Культура будет обнародован текст Радиодиктанта, поэтому все желающие смогут проверить себя на ошибки самостоятельно. Если украинцы хотят, чтобы их диктант проверили специалисты, они могут прислать написанный текст.

Об этом информирует Суспільне Мовлення. Отправить на проверку письма можно двумя форматами – бумажным и электронным.

бумажным письмом по адресу 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 28 октября;

сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 28 октября на адрес [email protected] .

Нынешний Радиодиктант называется "Надо жить!", автором которого стала писательница Евгения Кузнецова. Читала текст народная артистка Украины и актриса Наталья Сумская. В 2025 году написание Радиодиктанта состоялось уже 26 раз подряд.

Радиодиктант национального единства основан командой Украинского Радио в 2000 году для единения вокруг языка. С тех пор он проводится ежегодно и уже стал крупнейшим украиноязычным флешмобом, который объединяет украинцев и знатоков украинского языка по всему миру.

Самыми активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, однако ежегодно Радиодиктант пишут люди разного возраста и самых разных профессий во всем мире. Несколько лет подряд Общественное вещание транслирует Радиодиктант на всех платформах: телевидении, радио и диджитале. В прошлом году к Радиодиктанту присоединилось более 700 тысяч слушателей на всех платформах Общественного вещания. Всего на проверку поступило более 10 тысяч текстов из более чем 30 стран.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто написал радиодиктант 2024 года без единой ошибки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!