'Наталья Сумская читала ужасно'. Украинцы раскритиковали Радиодиктант 2025 и вспомнили Don't push the horses

Радиодиктант национального единства 2025 не на шутку возмутил украинцев, которые писали его в разных уголках мира. Если текст в целом понравился участникам флешмоба, то подавляющее большинство замечаний касались именно его прочтения. Украинцы сошлись на том, что актриса Наталья Сумская читала его слишком быстро и без интонаций. Более того, мем "Don't push the horses!", который летом прославился благодаря украинскому чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику, получил новое дыхание.

OBOZ.UA собрал реакцию социальных сетей, где украинцы сетовали на скорость чтения Сумской, а также жаловались, что после написания у них болели руки. Еще во время прямой трансляции участники флешмоба писали в чат, что текст читается слишком быстро и просили делать это медленнее, ведь это напоминает "поезд Интерсити". Читайте дальше, чтобы ознакомиться с реакцией украинцев.

Председатель правления Института мировой политики и основатель "Главкома" Виктор Шлинчак отметил, что впервые за десять лет не продолжил написание диктанта именно из-за начитки Сумской.

"Впервые лет за десять бросил писать диктант Национального единства из-за начитки. Наталья Сумская, сначала погнала так, что хотелось сказать усиковское "Don't push the horses!". А потом просто перепутала предложения – взяла начало с одного, завершила предыдущим. И я на автомате за Сумской так и записал – дважды о "счастье тех, кого любим". Поэтому в этот раз, сорри, без меня", – написал Шлинчак.

Также отреагировал на радиодиктант и актер и сценарист Евгений Янович. Который также использовал фразу "Don't push the horses!"

"Наталья Сумская читает первое предложение. Все, кто пишет радодиктант: "Don't push the horses!" – написал Янович.

Также украинцы желали, чтобы сборы для военных закрывались так же быстро, как Наталья Сумская читала радиодиктант.

"Желаю всем, чтобы собрание закрывалось так же быстро, как Наталья Сумская читала радиодиктант".

"Нынешний радиодиктант превратился в репбатл, пытались успевать, что аж руку свело".

"Писала радиодиктант и хочу сказать госпоже Сумской: "Уважаемая госпожа Сумская! Вы, конечно, замечательная актриса театра и кино, но когда перед вами встает любая НОВАЯ задача, к ней обязательно надо подготовиться заранее! Вы же к своим ролям готовитесь, на репетиции ходите. Так почему не подготовились к сегодняшнему событию?!" Это просто капец, я ждала, когда ведущий перебьет ее и скажет: "Спасибо, дальше давайте уже не диктовать".

"Текст нынешнего радиодиктанта – замечательный (обожаю книгу Евгении "Спросите Миечку") Но его чтение... Оно слишком быстрое, почти не передавало знаков препинания. Да еще и запутанные предложения..."

Что значит "Don't push the horses!"

Во время финальной пресс-конференции перед боем объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа разгорелась небольшая ссора между менеджером украинца Эгисом Климасом и промоутером его соперника Фрэнком Уорреном относительно предстоящего поединка. После спора зрители начали что-то выкрикивать из зала, однако весь лишний шум прекратился, как только украинец произнес старое крылатое выражение "Не гоните лошадей!" на английском языке.

Этой фразой спортсмену удалось вогнать иностранцев в настоящий ступор. Дело в том, что правильный перевод крылатого выражения на английском звучит как "Hold your horses", а вот украинец сказал "Don't push the horses", из-за чего его и не поняли.

Автором необычного выражения является украинский юморист Василий Харизма. Комик участвовал в одном из YouTube-шоу, идея которого заключается в том, что гости должны улучшать свой уровень английского, где и перевел фразу "Не гоните лошадей" как "Don't push the horses".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что рекордсменка всех радиодиктантов Кристина Гоянюк резко высказалась о Евгении Кузнецовой и Наталье Сумской.

