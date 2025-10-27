Текст Радиодиктанта 2025: что такое 'пітятко', 'допіру' и 'кияхи'

Украинцы написали 26-й Радиодиктант национального единства. В этом году текст под названием "Треба жити!" был написан писательницей Евгенией Кузнецовой, а читала его актриса театра и кино Наталья Сумская.

Большинство участников пишут о том, что больше всего их заинтересовали слова в тексте: "допіру", "пітятко" и "кияхи". Кто-то слышит их впервые, кто-то знает значение лишь некоторых. Что же они означают и как их правильно написать, читайте в материале OBOZ.UA

Украинская военная Марина Бочко написала на своей странице в Facebook, что вместо "пітятко", она услышала "дитятко", а другие слова вообще раньше никогда не слышала.

А вот синоптик Наталка Диденко наоборот очень порадовалась этим словам в диктанте и поблагодарила Кузнецову за их наличие в тексте.

Итак, что же означают эти слова

Пітятко – это циплятко, курча. Уменьшительно-ласковое слово от "пітя". Так говорят на Закарпатье.

Допіру – диалектное слово, оно означает тільки що, щойно.

Кияхи – также из диалекта, но на этот раз Черниговщины. Означает качан (кукурузы).

