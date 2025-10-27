Радиодиктант национального единства 2025: когда и где смотреть

Всеукраинский Радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября в 11:00 – ко Дню украинской письменности и языка. Он будет транслироваться на всех платформах Суспільного – телевидении, радио и диджитали.

Нынешний Радиодиктант называется "Надо жить!", автором которого стала писательница Евгения Кузнецова. Читать текст будет народная артистка Украины и актриса Наталья Сумская, сообщает Суспільне Мовлення. В 2025 году написание Радиодиктанта состоится уже 26 раз подряд.

Когда и где слушать радиодиктант

  • Украинское Радио и Радио Культура;
  • вживую в эфире телеканала Суспільне Культура;
  • YouTube-канале Украинского Радио;
  • Facebook-страницах Суспільного;
  • а также в приложениях suspilne.radio и "Дія".

В среду, 29 октября, в 11:00 на сайте Украинского Радио и Суспільне Культура будет обнародован текст Радиодиктанта, поэтому все желающие смогут проверить себя на ошибки самостоятельно. Если украинцы хотят, чтобы их диктант проверили специалисты, они могут:

  • отправить текст Радиодиктанта бумажным письмом по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 28 октября;
  • сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 28 октября на адрес [email protected].
Что известно о Радиодиктанте

Радиодиктант национального единства основан командой Украинского Радио в 2000 году для единения вокруг языка. С тех пор он проводится ежегодно и уже стал крупнейшим украиноязычным флешмобом, который объединяет украинцев и знатоков украинского языка по всему миру.

Самыми активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, однако ежегодно Радиодиктант пишут люди разного возраста и самых разных профессий во всем мире. Несколько лет подряд Общественное вещание транслирует Радиодиктант на всех платформах: телевидении, радио и диджитале. В прошлом году к Радиодиктанту присоединилось более 700 тысяч слушателей на всех платформах Общественного вещания. Всего на проверку поступило более 10 тысяч текстов из более чем 30 стран.

Что будет впервые

  • Радиодиктант национального единства впервые будет транслироваться на жестовом языке.
  • В этом году также подают заявку на Национальный рекорд Украины по самому массовому написанию диктанта с переводом на жестовом языке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто написал радиодиктант 2024 года без единой ошибки.

