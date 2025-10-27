Радиодиктант национального единства 2025: когда и где смотреть
Всеукраинский Радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября в 11:00 – ко Дню украинской письменности и языка. Он будет транслироваться на всех платформах Суспільного – телевидении, радио и диджитали.
Нынешний Радиодиктант называется "Надо жить!", автором которого стала писательница Евгения Кузнецова. Читать текст будет народная артистка Украины и актриса Наталья Сумская, сообщает Суспільне Мовлення. В 2025 году написание Радиодиктанта состоится уже 26 раз подряд.
Когда и где слушать радиодиктант
- Украинское Радио и Радио Культура;
- вживую в эфире телеканала Суспільне Культура;
- YouTube-канале Украинского Радио;
- Facebook-страницах Суспільного;
- а также в приложениях suspilne.radio и "Дія".
В среду, 29 октября, в 11:00 на сайте Украинского Радио и Суспільне Культура будет обнародован текст Радиодиктанта, поэтому все желающие смогут проверить себя на ошибки самостоятельно. Если украинцы хотят, чтобы их диктант проверили специалисты, они могут:
- отправить текст Радиодиктанта бумажным письмом по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 28 октября;
- сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 28 октября на адрес [email protected].
Что известно о Радиодиктанте
Радиодиктант национального единства основан командой Украинского Радио в 2000 году для единения вокруг языка. С тех пор он проводится ежегодно и уже стал крупнейшим украиноязычным флешмобом, который объединяет украинцев и знатоков украинского языка по всему миру.
Самыми активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, однако ежегодно Радиодиктант пишут люди разного возраста и самых разных профессий во всем мире. Несколько лет подряд Общественное вещание транслирует Радиодиктант на всех платформах: телевидении, радио и диджитале. В прошлом году к Радиодиктанту присоединилось более 700 тысяч слушателей на всех платформах Общественного вещания. Всего на проверку поступило более 10 тысяч текстов из более чем 30 стран.
Что будет впервые
- Радиодиктант национального единства впервые будет транслироваться на жестовом языке.
- В этом году также подают заявку на Национальный рекорд Украины по самому массовому написанию диктанта с переводом на жестовом языке.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто написал радиодиктант 2024 года без единой ошибки.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!