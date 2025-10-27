Радиодиктант национального единства 2025: когда и где смотреть

Всеукраинский Радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября в 11:00 – ко Дню украинской письменности и языка. Он будет транслироваться на всех платформах Суспільного – телевидении, радио и диджитали.

Нынешний Радиодиктант называется "Надо жить!", автором которого стала писательница Евгения Кузнецова. Читать текст будет народная артистка Украины и актриса Наталья Сумская, сообщает Суспільне Мовлення. В 2025 году написание Радиодиктанта состоится уже 26 раз подряд.

Когда и где слушать радиодиктант

Украинское Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Суспільне Культура;

YouTube-канале Украинского Радио;

Facebook-страницах Суспільного;

а также в приложениях suspilne.radio и "Дія".

В среду, 29 октября, в 11:00 на сайте Украинского Радио и Суспільне Культура будет обнародован текст Радиодиктанта, поэтому все желающие смогут проверить себя на ошибки самостоятельно. Если украинцы хотят, чтобы их диктант проверили специалисты, они могут:

отправить текст Радиодиктанта бумажным письмом по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 28 октября;

сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 28 октября на адрес [email protected] .

Что известно о Радиодиктанте

Радиодиктант национального единства основан командой Украинского Радио в 2000 году для единения вокруг языка. С тех пор он проводится ежегодно и уже стал крупнейшим украиноязычным флешмобом, который объединяет украинцев и знатоков украинского языка по всему миру.

Самыми активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, однако ежегодно Радиодиктант пишут люди разного возраста и самых разных профессий во всем мире. Несколько лет подряд Общественное вещание транслирует Радиодиктант на всех платформах: телевидении, радио и диджитале. В прошлом году к Радиодиктанту присоединилось более 700 тысяч слушателей на всех платформах Общественного вещания. Всего на проверку поступило более 10 тысяч текстов из более чем 30 стран.

Что будет впервые

Радиодиктант национального единства впервые будет транслироваться на жестовом языке.

В этом году также подают заявку на Национальный рекорд Украины по самому массовому написанию диктанта с переводом на жестовом языке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто написал радиодиктант 2024 года без единой ошибки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!