"Еле нашла что-то без котиков, принцесс и блесток!" Черные тетради для школьников разделили украинцев

Монохромные тетради, блокноты и другие школьные канцелярские товары все чаще появляются на полках магазинов – и вызывают споры среди родителей и учителей. Так, в Threads разгорелась дискуссия о том, действительно ли сдержанный дизайн нравится ученикам, или же яркие обложки из нулевых по-прежнему остаются актуальными.

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Она началась с поста Аллы Перфецкой, которая заметила стенд с черными тетрадями в одном из супермаркетов. "Сегодня обратила внимание, как много среди школьной канцелярии монохромных тетрадей, блокнотов, альбомов в общем, брендирования. Пыталась даже некоторое время понаблюдать, будет ли кто-то больше подходить к монохрому или к цветному. По вашим наблюдениям, нравится ли это ученикам? Или, все-таки, есть еще место для радужных пеналов 2000-х?", – спросила она у своих подписчиков.

В комментариях откликнулось немало взрослых, которые сейчас с удовольствием купили бы себе яркие канцелярские принадлежности с красочными персонажами или любимыми игрушками. Некоторые родители жаловались, что в монохромном варианте сложно быстро сориентироваться – исчезает привычная "цветовая система", когда по цвету обложки можно было определить, для какого предмета предназначена эта конкретная тетрадь.

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Однако не меньше комментаторов отметили, что такой тренд – долгожданный. И его основной целевой аудиторией являются подростки, для которых детская красочность – табу. Родители таких детей даже вспоминали, как раньше было сложно найти что-то без детских рисунков, блесток или популярных персонажей. Теперь ситуация как будто перевернулась: вместо избыточного декора – минимализм, который лучше соответствует вкусам старшеклассников. Некоторые даже шутили, что жалеют, что таких вариантов не было в их школьные годы.

Эту тенденцию сравнивают также с другими сферами. Например, подростки охотно выбирают черные или минималистичные варианты там, где раньше в их вещах преобладали яркие цвета. И такие тетради являются проявлением уважения к их интересам.

Отдельной темой для обсуждения стали школьные правила, которые иногда вообще сводят на нет выбор обложки. В некоторых учебных заведениях тетради до сих пор нужно обматывать, например, белой бумагой. В таком случае внешний вид не имеет значения, а главное – качество бумаги внутри.

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