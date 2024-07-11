Элитный колледж в Великобритании позволил ученикам пользоваться кнопочными телефонами Nokia: все остальные – под запретом

Школьники колледжа Итон с сентября 2024 смогут пользоваться только кнопочными телефонами Nokia. Дети должны будут принести собственную SIM-карту в школу и поместить ее в простое устройство. Таким образом, они смогут только звонить или набирать сообщения.

Свои смартфоны ученики должны будут оставлять дома. О нововведениях сообщило издание Еngadget.

В элитном учебном заведении учились принц Уильям и Гарри, писатель Иен Флеминг и актер Том Гиддлстон. Политика школы-интерната базируется на указаниях правительства Великобритании, позволяющих директорам вводить запрет на использование смартфонов учениками в течение учебного дня.

Запрет на использование смартфонов начинает проникать и в американские школьные округа. Так, в 41 штате есть, по крайней мере, один округ, который ввел правило, согласно которому ученики должны класть свои смартфоны в магнитные пакеты, когда они идут в школу.

В то же время объединенный округ Лос-Анджелеса также запретил пользоваться смартфонами в учебных заведениях. Это привело к тому, что губернатор Калифорнии призвал принять аналогичный закон на уровне штата.

В Нью-Йорке планируется внести изменения в государственных школах. В частности, студенты смогут пользоваться простыми телефонами, не имеющими доступа в Интернет.

Кроме того штат Флорида, в котором проживает 10 миллионов граждан, также требует от школ блокировать ученикам доступ к социальным медиа в сетях Wi-Fi.

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