''Учеба – тяжелый труд'': украинский клинический психолог назвал причину, почему в школах должны быть запрещены гаджеты

Украинский клинический психолог Филипп Духлий уверяет, что телефоны должны быть запрещены в школах. По его словам, обучение не всегда приятный и веселый труд, а он может быть тяжелым.

Специалист подчеркивает, что школьники должны учиться концентрироваться и прилагать усилия на уроках. Таким образом, говорит эксперт, во взрослой жизни они смогут продолжать учиться, добиваться результатов и чувствовать гордость. Об этом Духлий написал в Facebook.

"Телефоны должны быть запрещены в школах. Обучение – тяжелый труд, не всегда приятный и веселый. Дети должны развивать умение концентрироваться и прилагать усилия. Чтобы потом во взрослой жизни они могли продолжать учиться, достигать своих собственных результатов и чувствовать гордость за себя", – заметил психолог.

Он объяснил, что в учебном заведении, где он руководит, провели эксперимент и разрешили детям пользоваться гаджетами в течение одной четверти. Когда же администрация увидела результаты обучения, срочно отменила возможность школьникам пользоваться телефонами во время пребывания в школе. С этого времени у учеников собирают смартфоны в начале дня и отдают их после занятий.

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Он привел в пример опыт Великобритании, где в школах с полным запретом гаджетов школьники показали вдвое лучшие результаты в учебе.

Напомним, британский аналитический центр провел исследование с привлечением 800 школ. Почти во всех начальных классах действовал полный запрет на использование гаджетов, а в средней школе только 11% соблюдали это правило. Некоторые из учебных заведений отмечали, что они позволяют пользоваться телефонами на перерывах или во время обеда.

Исследователям удалось установить, что в тех учебных заведениях, где детям запрещалось пользоваться телефоном в течение всего учебного дня, ученики имели на 1-2 балла выше в аттестатах об общем среднем образовании. Школьников сравнивали с учениками, обучающимися в школах с менее строгой политикой.

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