ЕС предоставит Украине миллион школьных учебников на украинском языке: первая партия уже прибыла

Европейский Союз объявил о поставке в Украину 1 миллиона учебников на украинском языке, которые школьники смогут использовать в течение нового учебного года. Первую партию книг 9 сентября уже передали в нашу страну.

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Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на информацию, поступившую из Европейской комиссии. Отмечается, что в первую партию вошли учебники по информатике и искусству.

"Сегодня украинским властям будет передана первая партия из миллиона учебников по информатике и искусству для украинских школьников, напечатанных в ЕС. Эти новые книги на украинском языке доведут до 1,5 миллиона общее количество учебников, предназначенных для Украины с начала войны", – говорится в сообщении Европейская комиссия.

Эти учебники помогут украинским школьникам продолжить обучение, несмотря на российские террористические атаки.

В Еврокомиссии также отметили, что эта целенаправленная акция по поддержке образования в Украине осуществляется в тесной связи с программами поддержки и интеграции украинских детей среди беженцев в европейскую школьную систему.

Эти учебники были изданы благодаря сотрудничеству между несколькими странами-членами ЕС. Так, файлы для печати были подготовлены в Нидерландах, бумага для учебников поступила из Германии. Напечатали книги в Польше. И уже оттуда учебники поступили в Украину.

Еврокомиссия сообщает, что финансирование этой инициативы осуществляется в рамках европейской программы Erasmus+.

Как сообщал OBOZ.UA, в учебнике украинского языка для 7 класса нашли карту Украины без Крыма. Искаженную карту Украины заметили в электронной версии издания, однако она также есть и в напечатанных книгах.

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