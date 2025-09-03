''Еще 20 лет назад были уроки христианской этики''. В сети возникла дискуссия из-за часовни в школе Ивано-Франковска

В социальной сети Тһгеԁѕ возникла дискуссия вокруг установленной часовни в помещении школы Ивано-Франковска. Так, одна из мам Ольга Дротенко поделилась, что пришла забирать ребенка из заведения и удивилась, когда увидела отгороженный уголок, в котором висят иконы и стоят цветы.

Видео дня

Под заметкой украинцы выразили удивление такой реакции женщины и указали на то, что в этом регионе это обычное дело. Даже сады имеют часовни, более того, в школах детям проводят уроки христианской этики.

"Сегодня должна была забрать малого из школы из медпункта (заболел живот). Спрашиваю у дежурной, куда идти... Говорит: "Мимо часовни – налево". Дамы и господа: часовня на перекрестке коридоров школы. У меня все", – написала Дротенко.

В то же время некоторые указывали, что наличие часовни – это нарушение закона.

"Я из Ивано-Франковской области, у меня в школе еще 20 лет назад были уроки христианской этики, которые вела молодая дочь священника. По средам был какой-то движ с изучением Библии школьниками в церкви. Я против этого тыкания статуи Марии и часовен каждые три шага, но воспринимаю это как изюминку региона, туристическую аттракцию".

"У нас в садике комната-часовня, я была в шоке. Мы не верующие, но против ничего не имеем".

"Часовня в школе – это нарушение закона. Согласно конституции, церковь отделена от государства и от школы".

"Я из Ивано-Франковской области (Яремче), и у нас в школе часовня – это нормальная практика. Была однажды ситуация в 5-м классе. Одноклассник ко мне приставал, и я со спины ударила его в паховую зону ненароком, он свернулся в клубок и плакал на земле, пока не пришла учительница вести урок. Дети рассказали, что происходит, и учительница выгнала меня из класса в часовню, чтобы я молилась и просила у Бога прощения и здоровья для парня все 45 минут урока. Наверное, для таких ситуаций они и созданы".

"Часовня в школе (Украина – это же светское государство) – это очень странно. В Киеве даже представить такое не могу. А ответы "верующих" местных довольно агрессивные".

"Вы не местная? Я не религиозная фанатка и к христианскому эгрегору имею отношение только потому, что меня крестили, но это привычно для западных регионов. Сколько себя помню – так было всегда. Без принуждения но".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы устроили дискуссию из-за "денег в конверте" учительнице на 1 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!