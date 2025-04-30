'Еще 5 лет назад люди за это сражались'. Сергей Притула и Руслан Цыганков дали советы, как вернуть школьников, которые выехали из Украины после вторжения

Телеведущий и волонтер Сергей Притула уверяет, что школьники, которые хотят уезжать за границу, не видят перспективы будущего дома. Однако, по его словам, детям нужно объяснять, что послевоенная Украина станет местом с неограниченными возможностями и с наименьшей конкуренцией за рабочее место.

Видео дня

Даже если дети решили получать образование за границей, их нужно поощрять вернуться после получения специальности. Ведь такие выпускники вузов будут знать один из языков международного общения и не будут конкурировать за какое-то место, которое еще 5-10 лет назад люди пытались "выгрызть". Об этом Притула рассказал в YouTube-канале.

"Никто не говорит с детьми с точки зрения перспективы, нарисовать ее не в черных тонах. И я, когда говорю со старшеклассниками, я говорю: "Смотрите, вы можете получать высшее образование, где захотите. Хотите уехать за границу учиться, езжайте за границу. Это нормально. Главное, чтобы вы вернулись сюда. А почему вам следует вернуться сюда? Потому что послевоенная Украина будет местом государства с неограниченными вашими возможностями. Это будет страна самой маленькой конкуренции за рабочее место", – говорит Притула.

"У нас очень много людей уехало и во всех бизнесах есть недостаток толковых специалистов. Если вы хорошо выучитесь, получите профессию, будете иметь какой-то опыт, для этого совмещайте обучение с работой. И еще вы будете знать какой-то язык международного общения, вы не будете иметь конкуренции в борьбе за какое-то место, за которое еще 5-10 лет назад люди сражались и пытались выгрызть свое место под солнцем", – добавляет он.

По мнению телеведущего, лучших коммуникаторов с иностранными бизнесами и другими организациями, чем те дети, которые уже уехали и получают образование за границей, для Украины нет. Ведь они смогут говорить с такими представителями "на одном языке".

В то же время учитель физики Руслан Цыганков отмечает, что государство должно заниматься этим вопросом уже сейчас и создавать специальные программы. По его словам, дети не знают о перспективах, ведь им об этом никто не говорит.

"Этим должно государство заниматься уже, каким-то образом, программы какие-то или просто кричать о перспективах, о которых ты говоришь, но это ты только говоришь. Вот не знают дети о том, что у нас будет. Я уверен, что много стран, будет вливать в Украину много денег. Вот и здесь нужно быть прям умы, умы. Работай, что хочешь делай. Очень много перспектив", – делится Цыганков.

Он рассказал, что среди школьников, которых он знает в прошлом году, выехало за границу около 30%. По словам учителя, уже сейчас возникают проблемы с набором в первые классы в ихней школе. Если раньше таких было 4-5, то сейчас он только один. Если первые классы не набираются, то учителей будут увольнять, говорит Цыганков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что один из популярнейших учителей Украины назвал сильную черту современных подростков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!