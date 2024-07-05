''Еще раз внимательно прочтите условия''. Украинцы запутались, как подавать документы для поступления в университет

Украинцы не могли разобраться с системой подачи документов для поступления в заведения высшего образования (ЗВО). В частности, они спрашивали, как можно успеть подать зарегистрировать заявление на бюджетную форму обучения, если билеты для доезда в университет нужно покупать за месяц. В частности, одна из мам была озадачена ситуацией, когда ребенок будет поступать в несколько ЗВО в разных городах.

Женщине порекомендовали еще раз и внимательно прочитать официальные условия вступления в 2024 году. Сообщение появилось в Facebook.

"Смотрю я на график поступления и не могу понять, как физически за 3 дня можно подать документы на бюджет, если билеты из Днепра во Львов нужно покупать за месяц. Или я чего-то не понимаю? До 5 августа будут списки рекомендованных на бюджет, до 8 августа нужно подать документы. У меня ребенок регистрируется в вузы в Ивано-Франковске, Львове, Киеве Мне заранее на все направления билеты покупать?", – написала украинка.

"Еще раз, но внимательно, прочтите условия вступления. Официальные", – советовали в комментариях украинцы

Кое-кто из пользователей соцсети сам не разобрался в условиях подачи документов.

Однако нашлись и те, кто лучше ознакомился с условиями и советовал делать все онлайн.

"Не нужно никуда ехать. Подтвердить право на обучение нужно через электронный кабинет с помощью квалификационной подписи. Все необходимые документы можно отдельно отправить на почту приемной комиссии в установленные сроки".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как зарегистрировать электронный кабинет для поступления в магистратуру.

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