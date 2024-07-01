В Украине началась регистрация электронных кабинетов для поступления в магистратуру. Пошаговая инструкция

В Украине началась регистрация электронных кабинетов для поступления в магистратуру в 2024 году. Чтобы создать личную страницу в системе, нужно подать электронное заявление в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

При регистрации абитуриентам необходимо указать данные документа об образовании и данные экзаменационного листа на единый вступительный экзамен (ЕВЭ, укр. – ЄВІ). Также с первого июля поступающие могут подать заявки для участия в собеседовании или профессиональном испытании. Об этом говорится на официальной странице Министерства образования и науки (МОН) в Facebook.

Поступающим нельзя использовать заблокированные в Украине электронные адреса и типа mail.ru, yandex.ru.

После регистрации нужно активировать личный кабинет на почте. Затем добавить контактный номер, фото и при необходимости другие документы об образовании.

Поступающие, которые сдают ЕВЭ или единственное профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ, укр. – ЄФВВ), с 1 августа 2024 года могут подать до 5 заявлений на бюджет в любое учебное заведение без ограничения по количеству специальностей и до 10 на контракт.

При подаче заявлений абитуриентам нужно выбрать:

основу и степень, которую хотят получать

конкурсное предложение

источник финансирования

Кроме того, необходимо указать приоритетность для заявлений на бюджет и добавить мотивационное письмо.

МОН отметила, что абитуриенты, регистрируемые на сдачу вступительных испытаний вместо ЕВЭ и ЕПВИ, имеют время до 18:00 за день до завершения экзаменов.

До 24 августа поступающим в личных кабинетах следует проверять изменение статусов заявлений в кабинете.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько баллов нужно набрать для поступления в магистратуру в 2024 году, и кто сможет принять участие в дополнительной сессии.

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