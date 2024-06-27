Мотивационное письмо при поступлении-2024: что нужно в нем писать и когда подавать

Мотивационное письмо (МП) необходимый документ для поступления в университет. Таким образом, абитуриенты показывают свое желание учиться в выбранной профессии и в конкретном учебном учреждении. В 2024 году подача такого письма обязательна как на контракт, так и бюджет.

Несмотря на то, что документ не добавляет баллов поступающему, он будет играть значительную роль в случае, если у абитуриентов будут одинаковые баллы на Национальном мультипредметном тесте. OBOZ.UA собрал самые частые вопросы и ответы относительно мотивационного письма при поступлении в учреждения высшего образования.

Сколько можно подавать мотивационных писем

Поступающий в 2024 году может подать до 5 заявлений на бюджет и до 10 на контракт. К каждому университету абитуриенту стоит добавить мотивационное письмо.

Когда нужно писать мотивационное письмо

МП следует написать накануне подачи документов для поступления в заведение высшего образования (ЗВО).

Как выглядит шапка мотивационного письма

В "шапку" МП нужно обязательно включить сведения об адресате, в частности указать название ЗВО и инициалы лица, которому адресуется письмо. Также абитуриенты должны указать свои инициалы, электронный и фактический адрес, номер телефона. Все данные нужно разместить в верхнем правом углу.

Какое по объему должно быть мотивационное письмо

Объем мотивационного письма должен составлять 350-500 слов. Из которых следует уделить внимание вступительной, основной и заключительной частям.

Что должно быть в мотивационном письме

В документе следует соблюдать сдержанность, рассудительность и простоту изложения своих мыслей. Поступающие могут поделиться своими сильными сторонами, опытом волонтерства, стажировкой, посещением кружков или других курсов. Также кратко можно описать события, повлиявшие на развитие целенаправленности, эмпатичности, умение работать со сложным материалом в сжатые сроки. В то же время письмо не должно иметь эмоционального оттенка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие минимальные баллы НМТ необходимо иметь для поступления на контракт в 2024 году.

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