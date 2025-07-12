Если бы экзамены принимали Шекспир, Сократ или Эйнштейн. Образовательный эксперт дал совет школьникам, о котором почти никто не говорит

Украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский дал советы школьникам, которые сдают экзамены для поступления в учреждения высшего образования. По его словам, каждому ребенку нужен не только индивидуальный подход учителя. Ведь, не зная психологии педагога, ученик может получить не ту оценку.

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Об этом Спиваковский написал в заметке в Facebook. Он также привел пример, как бы могли выглядеть экзамены, если бы их проводили писатели, философы, психологи или ученые. Специалист добавил самые известные фразы, которые могли бы использовать те, кто принимал бы испытания. Педагог на примере известных деятелей показал, как бы могли проходить экзамены у поступающих.

"Зачем я это пишу? Потому что теперь мы вводим в WOW-уроки дополнительные курсы для школьников на тему: "Ролевые эмоции у взрослых и детей". Почему? Потому что не только индивидуальный подход учителя нужен к каждому ребенку. Но и наоборот: у ребенка – к каждому учителю. Не зная психологии учителя, ребенок может получить не ту оценку. Ох, как это потом пригодится в жизни", – написал Спиваковский.

Как, по мнению образовательного эксперта, экзамен принимали бы известные литературоведы и ученые:

Шекспир (английский драматург и поэт):

– К экзамену готовились?

– Да.

– Посмотрим, быть вам или не быть?

Гомер (древнегреческий поэт):

– К экзамену готовились?

– Да.

– Начнем со списка кораблей.

Сократ (греческий философ):

– Я знаю, что вы ничего не знаете!..

– Но я записывал!

– У меня это запрещено! Только Платону разрешено. Вы – Платон? Нет? ВОН!

Сальвадор Дали (испанский художник):

– К экзамену готовились?

– Да.

– Нарисуйте мне египетскую пирамиду, которая целует электрон.

Тома Аквинский (теолог, философ-схоласт):

– К экзамену готовились?

– Нет.

– А Господу молились?

– Да, и очень усердно.

– Это похвально.

– Это оценка?

– Да.

Джеймс Джойс (ирландский писатель):

– Дочитали?

– Нет.

– Теперь дочитали?

– Да.

– А примечания тоже?

– Сожалейте!

Артур Конан Дойл (английский писатель):

"Судя по кругам под вашими глазами – вы готовились... но мятые штаны, тонкая водолазка при +17, – вы спали не в своей постели. А то, как вы дергаете молнию на сумочке, приводит меня к убеждению, что вы не готовы. Приходите еще раз".

Шарль Бодлер (французский поэт):

– К экзамену готовились?

– Нет. Писал стихи, пил вино и мы любили друг друга.

– Неплохо! Хотя все это тоже тлен, как и мои стихи.

Зигмунд Фрейд (австрийский психолог и невролог):

– К экзамену готовились или спали?

– Готовился.

– Тогда с этой антинаучной ересью шагом марш к Юнгу. Надо спать. И готовиться во сне.

Александр Дюма-отец (французский писатель):

– К экзамену готовились?

– Да.

– Тогда защищайтесь, господин!

Герберт Уэллс (английский писатель):

– К экзамену готовились?

– Да.

– Пристегните ремни безопасности, начинаю отсчет до старта в космос...

Джоан Роулинг (британская писательница):

– Почему у вас под глазом фингал?"

– Защищал девушку от хулиганов

– Все слышали? Ставлю оценку "отлично"! Всем!

Оскар Уайльд (ирландский англоязычный поэт):

"Экзамен... Что такое, в сущности, экзамен? Это когда глупцы задают вопросы, на которые умным людям в сущности нечего ответить!". Поставлю себе памятник".

Уильям Фолкнер (американский писатель):

– Отвечайте!

– Но ведь вы не задали вопрос!

– Это ваши проблемы. Ориентируйтесь на местности сами.

Юваль Ной Харари (израильский историк):

– Готовились?

– А зачем? Ведь скоро опять конец света.

– Вот и правильно. Ставлю вам "отлично" в последний раз.

Иоганн Вольфганг фон Гете (немецкий поэт):

– К экзамену готовы?

– Да. Вот здесь, профессор, поставьте оценку и подпись в зачетке. У вас подпись очень красивая.

Габриэль Гарсиа Маркес:

– Вы готовились к экзамену?

– Да.

– Да вы герой! Расскажите о своей семье...

Альберт Эйнштейн (американский, немецкий и швейцарский физик-теоретик еврейского происхождения, один из самых выдающихся ученых XX века):

– К экзамену готовились?

– Как сказать. Все относительно.

Марк Твен (американский писатель):

– Готовились?

– Да.

– Неудовлетворительно!

– За что?

– Я никогда не позволял школе вмешиваться в мое образование. И вам не советую.

Данте Алигьери (итальянский поэт):

– К экзамену готовились?

– Да.

– Пойдемте со мной, господин. Путь длинный, десять кругов.

Антуан де Сент-Экзюпери (французский писатель):

– К экзамену готовы?

– Да. Выучил, что Вы ответственны за тех, кого приручили на своих лекциях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть всколыхнула дискуссия о высоких требованиях в школе.

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