"Если бы я потерялась среди Тихого океана... Как определить координаты?" В сети завирусилось объяснение учителя географии из Киева

Ольга Выпирайленко
В социальной сети Threads завирусился комментарий учителя географии из Киева Андрея Уткина, который объяснил, как определить координаты. К педагогу обратилась репетитор английского Марта и попросила объяснить, что делать в случае, если потерялся среди Тихого океана.

"Если бы я где-то потерялась среди Тихого океана на каком-то острове, и мне надо было бросить послание в бутылку, то как бы я знала, какие координаты дать? Не знаю где я есть, если я не знаю где я есть, то как я могу знать координаты?" написала она. Андрей объяснил, как с помощью только руки, палки и часов измерить широту и долготу.

Так, для определения широты нужно измерить угол от горизонта до Полярной звезды, или Южного Креста. По его словам, один кулак вытянутой руки равен примерно 10°. "Три кулака вверх – вы на 30° ш." – объясняет педагог.

Найти долготу можно с помощью часов со временем по Гринвичу. Для этого нужно воткнуть палку в почву и когда тень будет самая короткая (местный полдень), нужно посмотреть на часы. Каждый час разницы равен 15° долготы. В то же время учитель географии подчеркнул, что без часов долготу не найти.

"Смотрите на тень. Если ее нет, или минимальная, значит это полдень. То есть 12:00 местного времени. Теперь на свои часы, условно там показывает 19:00, значит разницы 7 часов, каждая из которых –15°", – добавил объяснение педагог.

"Тогда пишите в бутылку только широту и молитесь, чтобы хватило воды и еды", – пошутил он.

Его объяснение собрало более 500 лайков и восторженные комментарии благодарности от пользователей сети.

