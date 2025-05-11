'Если хорошо напишешь, дам шоколадку'. Украинская учительница поделилась методом, который 'перевернул' жизнь ее ученику

Заместитель директора начальной школы и учительница Оксана Хомич рассказала, как ей удалось внушить ученику веру в себя и свои силы. Так, педагог увидела, что мальчик имеет способности, однако по какой-то причине получал самые низкие оценки на письменных работах по математике.

Видео дня

В подкасте Литера Хомич поделилась, что предложила школьнику шоколадку за то, что он напишет следующую работу на высокий уровень. По ее словам, достаточно было лишь однажды таким образом стимулировать ребенка и все последующие работы парень писал на отлично.

"Ученик, у которого есть база знаний, у него хорошие знания, но почему-то ребенок не раскрывался. И каждая письменная работа у ребенка 2–1. А хотя я знаю, что у ребенка есть знания и я не могу понять, в чем проблема. Я уже подзываю ученика и говорю: "Что ты любишь? Snickers любишь?". Он: "Да". Я говорю: "Давай мы с тобой договоримся: следующий раз, когда у нас очередная летючка будет, если ты ее пишешь на высокий уровень, я тебе даю шоколадку", – делится Хомич.

"Он мне сдает идеально сделанную работу. Он мне сдает выполненную работу на 12 баллов. И мальчик дальше начал уже работать. То есть мне не надо было там три, пять, семь шоколадок. Достаточно было одной. Я вселила в ребенка веру, что он может и он знает", – добавляет она.

С началом полномасштабной войны в Украине семья уехала в США, и педагог получила сообщение от мамы школьника. В нем женщина поблагодарила учительницу за то, что она "подсадила на математику". Мальчик стал президентом одной из американских школ и лидером по математике.

Хомич отметила, что именно такие моменты становятся наиболее ценными в профессии учителя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть покорило вирусное видео из США, где директор веселится с учениками, чем мотивирует их ходить в школу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!