'Вот как нужно мотивировать детей!' Сеть покорило вирусное видео из США, где директор веселится с учениками

Директор начальной школы в США Зак Бауэрмастер покорил сеть своим подходом к общению с учениками. Педагог выложил видео, где он здоровается и веселится с детьми в коридорах учебного заведения. Пользователи соцсети подчеркнули, что именно такой подход мотивирует школьников.

Видео дня

В сообщении в Instagram директор отметил, что коридоры предназначены для построения отношений, поэтому следует показывать людям, насколько они важны, приветствием. Видео собрало почти 200 миллионов просмотров, 13 миллионов лайков и один миллион распространений. Еще почти 70 тысяч пользователей прокомментировали сообщение педагога.

На видео с учениками педагог "дает пять", прыгает, шутит и обнимается с детьми. Видно, что ученики в восторге от такого поведения руководителя учебного заведения и радуются такому общению.

Директор подчеркнул, что школа должна быть местом, где ребята хотят быть.

"Коридоры предназначены для построения отношений. Давайте покажем людям, что они важны, тем, как мы их приветствуем! Школа должна быть местом, где дети хотят быть. Не забывайте веселиться!", – написал Бауэрмастер.

Более 360 тысяч человек лайкнули комментарий:

"Именно так можно вызвать у детей энтузиазм к школе. Слишком многие учителя относятся к школе, как к тюрьме".

"Я четко помню всех учителей, которые были именно вами. Вы оставляете след в жизни этих детей, хорошо следующих за ними во взрослую жизнь!".

"Это действительно украшает каждый день и создает связь для безопасного места для обучения и для всех, чтобы быть собой и не подвергаться стрессу".

Также в комментариях писали, что директор герой и каждый учитель должен быть таковым.

"Вы знаете, что у них есть хороший учитель, когда они приходят домой и говорят: "Я хочу стать учителем, когда вырасту".

"Вот какими должны быть школы".

"Дети в конце! Сделайте школу веселой, чтобы они действительно захотели там быть".

"Я был ребенком, которому весело было в школе, и я бы любила такого учителя! У меня было несколько классных, но задавать такой тон – это кайф!"

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