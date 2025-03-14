"Учительница на одной волне с детьми": сеть покорило видео из школы в Умани, которое сняли на перемене
В сети завирусилось видео, снятое на перемене в одной из школ в Умани в Черкасской области. На кадрах учительница начальных классов танцует вместе со своими учениками под популярный трек.
Видео педагог опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok. Оно набрало более 4 миллионов просмотров, почти 140 тысяч лайков и более 2,5 тысяч комментариев.
Эти кадры учительница обнародовала еще в 2023 году. Она до сих пор продолжает работать в начальных классах и публикует ролики с учениками, собирая сотни тысяч просмотров.
"Кто куда, но весело!" – подписала кадры педагог.
В комментариях она получила много одобрительных отзывов о том, что проводит время вместе со своими учениками и находится с ними на одной волне. Украинцы отмечали, что мечтали о том, чтобы у них в школе были такие учителя.
Некоторые украинцы писали, что очень неожиданно видеть танцующую учительницу вместе с детьми, но предположили, что совместное время с педагогом пойдет школьникам на пользу и построит между ними доверительные отношения.
- Повезло детям с учительницей, супер!
- Круто! Я мечтал, чтобы у меня был такой учитель! Учите их жить по полной! Они личности, они должны делать то, что хотят! Они свободны! Это мы им обеспечим.
- Учительница молодец! На одной волне с детьми.
- Правильно, с хаосом не надо бороться, лучше его овладеть.
- Удивительная и одновременно тяжелая работа с детьми, невероятная учительница.
- Вы сделали наш вечер! Супер, молодцы.
- Мне бы такую учительницу.
- Супер! Респект вам! Сил и вдохновение подольше быть такой креативной и веселой учительницей.
- Так есть учитель с детьми, они ее будут уважать. Молодец.
- Учительница крутая. С такой учительницей школа не мучение, а в радость для детей!
- Вот так диск, учительница возглавила classparty. Неожиданно такое видеть в классе, по-настоящему.
Как сообщал OBOZ.UA, учительница начальных классов из Львовщины показала, как заинтересовывает учащихся обучением с помощью самопроверки. По ее словам, такой метод показывает детям, что маленький успех может доставить большую радость.
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