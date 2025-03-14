'Учительница на одной волне с детьми': сеть покорило видео из школы в Умани, которое сняли на перемене

В сети завирусилось видео, снятое на перемене в одной из школ в Умани в Черкасской области. На кадрах учительница начальных классов танцует вместе со своими учениками под популярный трек.

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Видео педагог опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok. Оно набрало более 4 миллионов просмотров, почти 140 тысяч лайков и более 2,5 тысяч комментариев.

Эти кадры учительница обнародовала еще в 2023 году. Она до сих пор продолжает работать в начальных классах и публикует ролики с учениками, собирая сотни тысяч просмотров.

"Кто куда, но весело!" – подписала кадры педагог.

В комментариях она получила много одобрительных отзывов о том, что проводит время вместе со своими учениками и находится с ними на одной волне. Украинцы отмечали, что мечтали о том, чтобы у них в школе были такие учителя.

Некоторые украинцы писали, что очень неожиданно видеть танцующую учительницу вместе с детьми, но предположили, что совместное время с педагогом пойдет школьникам на пользу и построит между ними доверительные отношения.

Повезло детям с учительницей, супер!

Круто! Я мечтал, чтобы у меня был такой учитель! Учите их жить по полной! Они личности, они должны делать то, что хотят! Они свободны! Это мы им обеспечим.

Учительница молодец! На одной волне с детьми.

Правильно, с хаосом не надо бороться, лучше его овладеть.

Удивительная и одновременно тяжелая работа с детьми, невероятная учительница.

Вы сделали наш вечер! Супер, молодцы.

Мне бы такую учительницу.

Супер! Респект вам! Сил и вдохновение подольше быть такой креативной и веселой учительницей.

Так есть учитель с детьми, они ее будут уважать. Молодец.

Учительница крутая. С такой учительницей школа не мучение, а в радость для детей!

Вот так диск, учительница возглавила classparty. Неожиданно такое видеть в классе, по-настоящему.

Как сообщал OBOZ.UA, учительница начальных классов из Львовщины показала, как заинтересовывает учащихся обучением с помощью самопроверки. По ее словам, такой метод показывает детям, что маленький успех может доставить большую радость.

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