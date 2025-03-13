Так работает самопроверка: учительница из Львовщины поразила сеть видео, как заинтересовывает учеников учебой

Учительница начальных классов лицея №1 города Пустомыты во Львовской области Людмила Паук показала, как заинтересовывает учеников учебой с помощью самопроверки. По ее словам, такой метод показывает детям, что маленький успех может доставить большую радость.

Видео дня

Видео педагог опубликовала на своей странице в Facebook, где оно набрало более 74 тысяч просмотров. В социальной сети TikTok кадры просмотрели еще 11 тысяч пользователей.

Так, учитель на уроке математики написала на доске выражение и дети должны были самостоятельно его выполнить. Ответ она записала отдельно на листе и положила на столе. После того, как ученик решит уравнение, он может подойти и самостоятельно проверить, правильный ли ответ у него получился.

На видео показано, как школьники один за другим подходили к листочку и сверяли, правильный ли получили ответ. У всех детей были разные эмоции – кто-то радовался, что ответы совпали, а кто-то грустил, что не правильно посчитал.

В комментариях пользователи писали, что это отличная идея для урока и может привлечь детей к обучению. Более того, это еще и возможность ученикам больше двигаться и одновременно учиться.

Спасибо за отличную идею, коллега!

Я еще практикую, когда дети приходят и ответы мне на ушко шепчут. Очень им нравится.

Спасибо, Людмила, за интересные идеи. Охотно использую со своими учениками.

Класс. И дети двигаются.

Спасибо за идею! Вы невероятна.

Спасибо! Это здорово!

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