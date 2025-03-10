'Поймут только учителя': сеть рассмешила вопрос, который на уроках задают ученики всех поколений

Украинский учитель Виктор Демко рассмешил сеть "вечным" вопросом от школьников, который они задают практически каждый урок. По его словам, хоть один из учеников обязательно переспросит у учителя "А какая страница?".

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"Болью" педагогов Демко в шутливой форме поделился на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео. В комментариях коллеги поддержали педагога и отмечали, что тоже сталкиваются с такой проблемой.

"Поймут только учителя. Хоть 200 раз скажешь, какую страницу открыть, найдется хоть один ученик, который снова спросит: "А какая страница?". Мне кажется, что когда учитель называет страницу, то у детей просто мозг выключается", – отметил учитель.

В комментариях к посту педагоги также рассказывали, что школьники постоянно переспрашивают страницу:

Вы не поверите: 1) я держу в руках книгу, разворачиваю на рабочей странице, показываю ученикам; 2) к предварительным действиям + называю страницу; 3) пишу номер странички на доске. Результат: "А какая страница?".

Как это работает? За многие годы я так и не разгадала...

Я вам открою секрет, но это и для взрослых учеников характерно. Всегда кто-нибудь такой найдется.

Я пишу страницу на доске шрифтом А129.

После каждого "а какая страница" просто тыкаю пальцем в сторону доски! Облегчает жизнь невероятно.

А какое число писать? И не важно, что ты на доске написала, проговорила в голос.

А это писать? А это у нас какой урок? А что делать? А можно черной ручкой писать?

Это совершенно нормально. Когда вы как взрослый, как учитель на педсовете сидите, у вас есть 100% включенность? И вы такие выходите и всю информацию помните, что можете дословно пересказать. Обычный процесс. Мозг отвлекается, чтобы разгрузиться. Тем более если переспрашивают, значит, в нужный момент включается внимание. Потому все ок.

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