Как легко запомнить планеты Солнечной системы: учительница поделилась простым лайфхаком

Украинская учительница, которая преподавает в начальных классах, поделилась лайфхаком, как помочь школьникам запомнить планеты Солнечной системы и их последовательность. Педагог использует для этого всего одно предложение.

Видео дня

Об этом она рассказала на своем блоге "Учиться легко", который ведет в Facebook, опубликовав соответствующее видео. Предложение звучит так: "Малий Василь забаву має – юшку солону усім насипає".

Далее следует расшифровать каждое название планеты. Первая буква каждого слова совпадает с первой буквой названия планеты: Микола – Меркурій; Василь – Венера; забава – Земля; має – Марс; юшку – Юпітер; солону – Сатурн; усім – Уран; насипає – Нептун.

Видео педагога стало вирусным в сети, набрав почти 620 тысяч просмотров, более 4 тысяч лайков и около 200 комментариев.

Некоторые пользователи Facebook писали, что такой способ усложняет для детей изучение планет, более того, Марс и Меркурий легко перепутать местами. Одна из пользовательниц даже предложила для изучения планет такое стихотворение: "Меркурий – раз, Венера – два, три – Земля, четыре – Марс, пять – Юпитер, шесть – Сатурн, семь – Уран, восьмой – Нептун".

Также в сети предлагали такие стишки: "За Меркурієм, Венера, бачу Землю далі Марс, ось Юпітер і Сатурн, за Ураном йде Нептун"; "Маючи Великі Здібності, Маленький Юрко Співав Українські Народні Пісні".

Ранее автор блога "Учиться легко" дала подсказку школьникам, как просто решать задачи на движение. Для этого расстояние (s), скорость (v) и время (t) следует поместить в квадрат.

Также педагог показала простой способ, которым сама пользуется, чтобы рассказать детям о единицах измерения длины. Она объясняет школьникам сантиметры, метры и километры по пальцам.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть покорил лайфхак от украинской учительницы математики Натальи Трепак, как любое число быстро разделить на 5.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!